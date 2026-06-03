Microsoft ofis çalışanlarını hedefleyen giyilebilir yapay zeka cihazı geliştirdi

Microsoft ofis çalışanları için tasarladığı Project Solara kapsamındaki iki yeni yapay zeka destekli donanım ürününü duyurdu. Şirket yöneticisi Steven Bathiche teknoloji geliştiricileri konferansında giyilebilir erişim yaka kartı ve masaüstü küp bilgisayar prototiplerini sergiledi. Masaüstü cihaz dokunmatik ve ses aktivasyonlu ekran barındırıyor. Kullanıcılar donanımlar üzerinden otonom yazılım robotlarıyla doğrudan iletişim kuruyor.

Giyilebilir yaka kartı boyna veya kemer köprüsüne asılarak otonom sistemlere hızlı erişim sağlıyor. Üst Yönetici Satya Nadella geliştirilen araçların teknoloji cihazları için yeni form faktörü temsil ettiğini vurguladı. Şirket yetkilileri ürünlerin piyasaya çıkış tarihini henüz netleştirmedi. Mevcut aşamada birkaç yüz Microsoft çalışanı cihazları ofis ortamında aktif olarak test ediyor. Giyilebilir cihazlar kurumsal verimliliği artırmayı planlıyor.

Project Solara donanım ekosistemini genişletiyor

Proje ofis çalışanlarının bilgisayar bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Geliştirilen donanımlar Project Solara çatısı altında ofis içi veri akışını yönetiyor. Satya Nadella bir tanıtım videosunda giyilebilir kartı boynunda taşıyarak otonom botlarla bağlantı kurdu. Yaka kartı üzerinde yer alan entegre kamera çevresel verileri toplayarak analiz ediyor.

Yönetici Steven Bathiche cihazı parmak iziyle aktive ederek konferans izleyicilerinin fotoğraflarını çekti. Sistem çekilen fotoğrafları anında merkeze ileterek işleme aldı. Project Solara kamera mimarisi algoritmaların fiziksel ortamı anlamlandırmasına ve veri odaklı aksiyon almasına olanak tanıyor. Sektör analistleri otonom asistanların yaygınlaşmasını teknoloji sektöründe binlerce çalışanı etkileyen son işten çıkarma dalgalarının temel nedeni olarak gösteriyor.

Şirketlerin geçmiş donanım denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Microsoft giyilebilir cihaz pazarına daha önce Hololens başlığı ile giriş yaptı. Şirket mühendisleri geliştirme süreci neredeyse on yıl süren karma gerçeklik gözlüğünü Apple şirketinin Vision Pro ve Meta Quest cihazlarına rakip olarak tasarladı. Yönetim ABD Ordusu ile milyarlarca dolar değerinde tedarik sözleşmesi imzaladı. Askeri testler sırasında yaşanan sürekli donanım sorunları projenin iptaline yol açtı ve şirket 2024 yılında üretimi durdurdu. Pazar araştırma raporları Project Solara girişiminin geçmiş donanım hatalarını tekrarlamayacağını öngörüyor.

Google akıllı gözlük pazarındaki ilk başarısızlığının ardından on yıldan fazla bir süre sonra yeniden donanım geliştirmeye odaklandı. Google Glass projesinin çöküşü giyilebilir teknolojilerde veri gizliliği tartışmalarını başlatmıştı. Meta şirketinin yapay zeka gözlükleri üzerindeki kameralar da video kayıtlarının ne zaman ve nasıl saklandığı konusunda yoğun denetimlerden geçiyor. Project Solara yöneticileri rakip platformların donanım zafiyetlerini yaşamadan otonom ofis asistanlarını günlük iş akışına entegre etmeye çalışıyor.