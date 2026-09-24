Morgan Stanley’de tek e-posta 100’den fazla gizli anlaşmayı açığa çıkardı

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Morgan Stanley’de tek bir e-posta hatası, bankanın üzerinde çalıştığı 100’den fazla yatırım bankacılığı işlemine ilişkin dahili bilgilerin müşterilere ulaşmasına yol açtı. Yanlış gönderilen belgede potansiyel halka arzlardan özel sermaye fonlarına kadar bankanın işlem hattına ilişkin ayrıntılar bulunuyordu.

Belgenin ağırlıklı olarak Asya’daki işlemleri kapsadığı, ancak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki bazı projelerin de listede yer aldığı ortaya çıktı.

Morgan Stanley yanlış dosyayı gönderdi

E-posta, Morgan Stanley’nin yatırım bankacılığı bölümünde Asya-Pasifik finansal sponsorlar biriminin başında bulunan Mohamed Atmani tarafından bazı müşterilere gönderildi.

Atmani’nin müşterilerle paylaşmak istediği dosya, özel sermaye sektöründeki genel gelişmeler ve yakın dönemde gerçekleşen işlemlere ilişkin dış kullanıma uygun bir versiyondu.

Ancak e-postaya bunun yerine bankanın kendi kullanımı için hazırlanan dahili dosya eklendi.

Hatanın fark edilmesinin ardından mesajın geri çekilmeye çalışıldığı ancak belgenin bu sırada alıcılara ulaşmış olduğu belirtildi.

Morgan Stanley’nin 100’den fazla işlemi listede

Yanlış gönderilen dosyada Morgan Stanley’nin üzerinde çalıştığı, teklif verdiği veya takip ettiği 100’den fazla yatırım bankacılığı işlemi bulunuyordu.

Listede Çin, Güney Kore ve Hindistan’dan potansiyel halka arz adayları öne çıktı.

Dosya yalnızca şirket isimlerinden oluşmuyordu. Bazı şirketleri destekleyen özel sermaye fonları ve emeklilik fonlarına ilişkin bilgiler ile henüz tamamlanmamış veya askıya alınmış projeler de belgede yer aldı.

İşlemlerin büyük bölümü Asya-Pasifik bölgesine ait olmakla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki bazı projelerin de dosyaya dahil edildiği bildirildi.

Morgan Stanley dosyasında hassas bilgiler vardı

Olayı daha önemli hale getiren unsur ise müşterilere gönderilen versiyonun yalnızca genel bir işlem listesi olmaması.

Dahili belgenin bazı bölümlerinde fiyat açısından hassas olabilecek ayrıntılar bulunduğu belirtildi.

Yatırım bankalarının henüz kamuya açıklanmamış halka arz, satın alma, sermaye artırımı veya özel sermaye işlemleri üzerindeki çalışmaları son derece sıkı gizlilik kuralları altında yürütülüyor.

Bir şirketin halka arz hazırlığı yaptığı, belirli bir fonun yatırım sürecine dahil olduğu veya bir işlemin askıya alındığı bilgisi dahi ilgili şirketlerin değerlemesi ve yatırımcı davranışı açısından önem taşıyabiliyor.

Bu nedenle yanlış e-posta yalnızca kurum içi bir belge paylaşım hatası değil, bankanın müşterileri adına tuttuğu işlem bilgilerinin korunması açısından da dikkat çekici bir olay haline geldi.

Morgan Stanley dosyası internete de çıktı

E-postanın geri çekilmeye çalışılması bilginin yayılmasını tamamen engelleyemedi.

Belgenin bulanıklaştırılmış bir görüntüsü daha sonra sosyal medyada da yayımlandı.

Hong Kong finans çevrelerinde dosyanın e-posta alıcılarının ötesine geçtiğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, müşterilere gönderilen ikinci mesajda ilk e-postadaki ekin açılmaması istendiği bildirildi.

Ancak bir kez gönderilen dijital belgenin kimler tarafından açıldığı, indirildiği veya başka kişilere yönlendirildiği konusunda kamuoyuna açıklanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor.

Morgan Stanley müşterilerle temasa geçti

Morgan Stanley, müşteri gizliliğini son derece ciddiye aldığını belirterek yanlışlıkla yapılan bilgi paylaşımının ardından hızla önlem alındığını açıkladı.

Banka, konuyla ilgili taraflarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Olayın ardından herhangi bir düzenleyici kurumun resmi soruşturma başlattığına ilişkin açıklama yapılmadı. Hatanın bankaya doğrudan bir finansal maliyet oluşturup oluşturmayacağı da henüz bilinmiyor.

Ancak yatırım bankacılığında üzerinde çalışılan işlemlerin önemli bölümü tamamlanmadan önce kamuoyundan gizli tutulduğu için tek bir yanlış dosyanın bile çok sayıda müşteri ilişkisini aynı anda etkileyebilmesi mümkün.

Morgan Stanley’nin söz konusu işlemlerden hangilerinin halen aktif olduğu veya yanlış gönderimin ardından herhangi bir projenin takviminde değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda ise açıklama bulunmuyor.