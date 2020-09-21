Morhipo ve Boyner.com.tr'nin CTO’su Ömer Yıldırım oldu
Boyner’in dijital kanalları boyner.com.tr ve Morhipo’nun Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na (CTO) Ömer Yıldırım getirildi.
Boyner, dijital kanalları boyner.com.tr ve Morhipo’nun Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Ömer Yıldırım'ı getirdiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde deneyimler kazanan Ömer Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Mühendislik derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Daha önce de 2015 – 2016 yılları arasında Morhipo bünyesinde görev alan Ömer Yıldırım, profesyonel kariyerine Tikle’de başladı. Sırasıyla Foreks, VRS Corporation, Sahibinden.com, Doğuş Teknoloji, Hürriyet Emlak, Tatilbudur.com’da çalıştı. Ardından Yolcu360’da CTO ve aynı şirket bünyesinde Danışma Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Son yıllarda e-ticaret yatırımlarını güçlendirerek online perakendede başarı ivmesi yakalayan Boyner Ailesi’ne geri dönen Ömer Yıldırım, Morhipo ve boyner.com.tr’nin Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) oldu.