MOSFED Başkanlık koltuğu yeniden Ahmet Güleç'in

MOSFED'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Başkanlığına Ahmet Güleç yeniden seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri Ercan Ata, Nuri Gürcan, Murat Tunç, Hasan Arapoğlu, Davut Karaçak ile İsmail Biçer oldu.

"Dikkatleri üzerine çeken üretici durumuna geldik"

Oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Güleç, MOSFED'in 10 yıllık sürecini şöyle anlattı:

"Sektör olarak son 10 yılda o kadar büyük bir yol katettik ki dünyanın bütün kategorilerde üretim yapabilen dört mobilya ülkesinden biri, dünyanın ise yedinci büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldi. Bunu hedefli stratejimiz, yüksek adaptasyon becerimiz, 45 bini aşkın üreticimiz ve 500 bine yakın çalışanımızla başardık.

Son 10 yılda ayağa kalktık ve dünyada dikkatleri üzerine çeken bir üretici durumuna geldik. Bu tablo potansiyelimizi tam olarak ortaya koymamız halinde dünyadaki etkimizin daha da büyüyeceğini bizlere gösteriyor. Bunun için de sorunlarımızı net bir şekilde tarif etmemiz, çözümleri ortaya koymamız ve geri adım atmadan bunu uygulamamız gerekiyor."