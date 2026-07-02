MTB Başkanı Özdemir: Doğru politikalarla üretimi üçe katlayabiliriz

Özdemir, doğru politikalarla Türkiye’nin mevcut üretim ka­pasitesini iki hatta üç katına çı­karabilecek potansiyele sahip ol­duğunu kaydetti.

Rapora göre bitkisel protein, diyet lifi, kompleks karbonhid­rat, vitamin ve mineraller açısın­dan zengin olan bakliyat aynı za­manda biyoaktif bileşikler içeri­yor. Düşük nem oranı sayesinde uzun süre depolanabilmesi ha­sat sonrası kayıpları azaltırken, toprağa azot bağlama özelliği de verimliliği artırıyor. Ancak ra­porda, bakliyat üretimi ve veri­mindeki artışın tahıl ve yağlı to­humlara göre daha sınırlı kaldığı; bunun başlıca nedenleri arasın­da araştırma ve sulama yatırım­larındaki yetersizlik ile tahıllarla rekabetin gösterildiği aktarıldı.

Bakliyatta küresel talep artıyor

Özdemir, tüketimi şekillendi­ren iki temel eğilime dikkat çe­kerek, düşük ve orta gelirli ül­kelerde bakliyatın uygun mali­yetli bir bitkisel protein kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Yüksek gelirli ülkelerde ise işle­me teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bakliyattan elde edi­len protein, nişasta ve lifin; et al­ternatiflerinden atıştırmalıkla­ra ve fırıncılık ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulduğu­nu söyledi. Sağlıklı ve sürdürüle­bilir beslenmeye yönelik ilginin artmasının da bakliyatın gıda sa­nayisindeki kullanımını geniş­lettiğini belirtti.

Türkiye üretimde ivme yakalayamıyor

2025 yılında 104 milyon ton olan küresel bakliyat üretimi­nin 2035’e kadar yüzde 14 arta­rak 119 milyon tona ulaşmasının beklendiğini aktaran Özdemir, aynı dönemde küresel ticaret hacminin 23,2 milyon tondan 25 milyon tona çıkmasının öngörül­düğünü söyledi. Başlıca ihracatçı ülkelerin Kanada, Avustralya ve Rusya olduğunu belirten Özde­mir, kişi başına küresel bakliyat tüketiminin de yüzde 11 artışla yıllık 8,2 kilograma ulaşacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Türkiye açısından tablonun farklı olduğuna dikkat çeken Öz­demir, son yıllarda yaklaşık 1,3 milyon ton seviyesinde seyreden üretimin önümüzdeki dönem­de de aynı düzeyde kalmasının öngörüldüğünü söyledi. Küre­sel ölçekte beklenen üretim ar­tışı dikkate alındığında bu görü­nümün olumsuz olduğunu be­lirten Özdemir, 2035 yılında 1,5 milyon ton ihracata karşılık 1,7 milyon ton ithalat öngörüldü­ğünü ve Türkiye’nin net ithalat­çı konumunu sürdürebileceğini kaydetti. Kişi başına tüketimin ise küresel eğilimin aksine geri­lemesinin beklendiğini belirten Özdemir, bu projeksiyonun doğ­ru politikalarla değiştirilebilece­ğini vurguladı.