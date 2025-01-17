MTSO Başkanı Çakır: Gazeteciliğin geleceği için hep birlikte hareket edilmeli

Müjde DEMİR

Mersin’in, gazetecilik ve iletişim alanında önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptığını söyleyen Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Oruç, bu tür organizasyonların genç gazetecilere büyük katkı sağladığını vurguladı.

Oruç, programın akademisyenler, öğrenciler ve iletişim örgütlerini bir araya getirerek mesleki dayanışmayı güçlendireceğine dikkat çekerek, programın temel amacının öğrenme sürecini yaygınlaştırmak ve gazetecilikte deneyim aktarımına olanak tanımak olduğunu ifade etti. Bu sürecin, mesleği ortak akılla geleceğe taşımayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, bu tür eğitimlerin gazeteciliğin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

"Gazeteciliği yaşatmak için bir sistem kurulmalı"

Gazeteciliğin sürdürülebilirliği ve mesleğin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır da, gazeteciliğin çok kıymetli bir meslek olmasına rağmen hak ettiği değeri bulamadığını belirterek, sektördeki mevcut sorunlara dikkat çekti. Gazeteciliğin yaşatılabilmesi için bir sistem kurulması gerektiğini ifade eden Çakır, "Gazeteciliğin çok kıymetli bir meslek olmasına rağmen, hak ettiği algıya ulaşamadığını hepimiz biliyoruz. Maddi zorluklar nedeniyle gazetecilik sektörü ciddi bir kriz içinde" dedi.

Özellikle gazeteciliğe olan ilginin azalmasıyla birlikte kalifiye eleman yetiştirilmesinin de giderek daha zor hale geldiğine atıfta bulunan Çakır, "Bugün 74 tane iletişim fakültesi varken, liselere öğrenci alınmıyor. Bu büyük bir çarpıklık. Bir ana sorun belirlenmeli. Çok gazeteci olmasına rağmen, alanındaki hakkını alamayan bir kesim var. Eğer liselere öğrenci alınmıyorsa, ana kaynak kesiliyor demektir. Bu kadar fakülte varsa, kaliteli bir ekip yetiştirilemiyor demektir" şeklinde konuştu.

"Yerel gazeteler desteklenmeli"

Çakır, yerel gazetelerin hayatta kalabilmesi ve güçlenebilmesi için iş insanlarının ve ticaret odalarının desteğinin şart olduğunun altını çizdi. "Yerel gazeteleri neden desteklemiyoruz? Neden gazeteciler görevini gerektiği şekilde yerine getiremiyor?

Neden birleşemiyoruz? Bunları sorgulamamız gerekiyor" diyen Çakır, gazeteciliğin geleceği için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ise Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin 1975 yılında kurulduğunu ve 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek gazeteciliğin karşılaştığı ekonomik ve teknolojik baskılara dikkat çekti. Günümüzde gazeteci olduğunu iddia eden kişilerin artışının, dezenformasyonun yayılmasına neden olduğunu ve bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner ise Türkiye’de 74 iletişim fakültesinin bulunduğunu, bunların 50’sinin devlet üniversitelerinde olduğunu belirtti. 39 fakültede gazetecilik eğitimi verildiğini söyleyen Aslıhan Ardıç Çobaner, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2001 yılında kurulduğunu ve 900 mezun öğrenci verdiğini ifade etti. Ancak, sektördeki istihdam sorununun devam ettiğini vurgulayarak, dijitalleşme ve yeni iletişim teknolojilerinin eğitimde dönüşümü zorunlu hale getirdiğini söyledi.