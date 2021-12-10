MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan Bakan Nebati'nin iş dünyasıyla buluşmasına ilişkin açıklama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile iş dünyası temsilcileriyle yarın yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Asmalı, bakanın görevinin 10’nuncu gününde iş dünyası ile buluşmasını önemsediklerini vurguladı.

Bakan Nebati’nin reel sektöre yakınlığı ve yaklaşımının kazananının Türkiye ekonomisi olacağını belirten Asmalı, şunları söyledi: “Bakanımızın, biz iş dünyası temsilcileriyle reel sektörün kalbi İstanbul’da görüşecek olmasını; yeni dönemde kamu-özel sektör istişare mekanizmasının çok daha aktif kullanılacağına dair önemli mesaj olarak görüyoruz. Bu vesileyle, yarın yapacak olduğumuz toplantının ülke ekonomimiz, iş dünyası ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. MÜSİAD olarak yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin bir dizi görüş ve öneri sunacağımız Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin görev süresince başarılı olacağına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yüksek faiz kıskacından çıkarak; yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir büyüme modeline kavuşacağımıza inancımız tamdır.”