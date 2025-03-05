MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomik ve sosyal kalkınmamız için hayati öneme sahip

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, son 20 yılda atılan yatırım adımlarının sonuç verdiğini, Türkiye'nin savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar büyük hamleler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülkenin bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunu dile getiren Asmalı, şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna da inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi, ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir. Tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyoruz."

"Sürdürülebilir büyüme anlayışını benimsemeliyiz"

MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, bugünlerde dünyanın büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Özellikle bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ettiğimizde, Suriye'de, Ukrayna'daki barışın sağlanmasıyla birlikte ekonomik hareketliliğin artacağını öngörüyoruz. Yıkımın yaşandığı her yerde bir yeniden inşa süreci başlar. Türkiye'nin müteahhitlik sektörü, sanayi üretimi ve lojistik altyapısıyla bu süreçte rol oynayabileceğine inanıyorum." dedi.

Yülek, bölgesel barış ortamının oluşmasıyla ihracatın artacağını, ekonomiye büyük katkı sağlayacağını anlattı.

Türkiye'nin özellikle sanayi, teknoloji ve ihracat alanlarında atılacak doğru adımlarla küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşınabileceğine dikkati çeken Yülek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği, inovasyon ve teknoloji odaklı iş modellerinde yatıyor. Bu alanlara yatırım yapmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk haline gelmiştir. Sürdürülebilir büyüme anlayışını benimsemeliyiz. Ekonomik kalkınmayı sadece rakamsal ürünler olarak değil, sosyal etkileriyle de değerlendirmeliyiz. Bunların yanı sıra iş dünyasının sosyal sorumluluk alanında daha fazla inisiyatif alması gerektiğine inanıyorum. "

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılım gerçekleştireceği heyetler arası görüşmeye iştirak edeceği için MÜSİAD programına katılamayacağını bildirmişti.