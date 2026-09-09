MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Enflasyon hedefi değil öngörülebilirlik önemli

Recep ERÇİN

Özde­mir, enflasyonun 2029 yılında tek haneli sevi­yelere indirilmesinin mev­cut ekonomik şartlar açısın­dan daha gerçekçi ve temkinli bir hedef olduğunu belirte­rek, Türkiye ekonomisinin temel sorununun yalnızca yüksek enflasyon olmadığı­nı söyledi. Özdemir, “Bizim için birinci problem enf­lasyonun yüksek olması değil, öngörülemezlik” ifa­delerini kullandı.

23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO Uluslararası Tica­ret Fuarı öncesinde dü­zenlenen basın toplantı­sında konuşan Özdemir, yeni Orta Vadeli Prog­ram'ın dezenflasyon ile büyümeyi aynı anda yü­rütmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Bununla bir­likte, bu iki hedefin han­gi araçlarla ve nasıl aynı anda gerçekleştirileceğinin önem taşıdığını ifade etti.

"Enflasyon takıntısı oluştu"

Türkiye'nin yalnızca enflas­yonla mücadele etmediğini be­lirten Özdemir, enflasyonun toplumun satın alma gücünü doğrudan etkilemesi nedeniy­le doğal olarak gündemin ön sı­ralarında yer aldığını söyledi. Özdemir, “Enflasyonu önem­semeyelim demiyorum ancak tek hedef haline getirilmesi­ni doğru bulmuyorum” dedi. Enflasyonun farklı kaynakları bulunduğuna işaret eden Öz­demir, tüketim kaynaklı enf­lasyonun yanı sıra şokların yarattığı ve yatırım ile finans­man koşullarından kaynakla­nan etkilerin de dikkate alın­ması gerektiğini dile getirdi. Özdemir, Türkiye'nin enflas­yonu düşürmek amacıy­la üretimi soğutmak zorunda bırakıl­maması gerek­tiğini belirte­rek, “Ülkemi­zin insanını ve sanayicisini enflasyonu dü­şürmek ve üreti­mi soğutmak gibi bir seçenek arasın­da bırakmayalım” mesajı verdi.

Sanayide kapa­site kullanımına ilişkin gözlemlerini de paylaşan Özdemir, Türki­ye'de mevcut kapasitenin ne ölçüde kullanıldığının doğ­ru analiz edilmesi gerektiği­ni söyledi.

"Bilmediğimiz şeyi tahminle yönetemeyiz"

Neredeyse her hafta fark­lı illeri ziyaret ettiğini belir­ten Özdemir, sanayicilere ilk olarak kapasite durumları­nı sorduğunu anlattı. Bazı te­sislerde beş üretim hattından yalnızca ikisinin çalıştığını, buna karşın yeni yatırımların da gündeme geldiğini belirten Özdemir, “İş yok deniyor ama iş var. Oysa senin yaptığın ya­tırım ihtiyaçtan fazla” değer­lendirmesinde bulundu.

Türkiye'de daha verimli te­sisler kurulabilecek alanlar­da dahi atıl kapasite bulun­duğunu söyleyen Özdemir, “Bilmediğimiz şeyi tahminle yönetemeyiz” dedi.

Faiz indirimi ne için?

Türkiye'nin faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdemir, üretimi canlandırmak amacıyla faizleri aşağı çekmenin tek başına doğru bir sonuç vermediğini söyledi. Önceki dönemlerde düşük faiz ortamında sağlanan kredilerin önemli bölümünün üretim yerine arsa ve servet birikimine yöneldiğini savunan Özdemir, geçmiş tecrübenin bunun test edildiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Özdemir, Türkiye'nin kredi imkanlarının bulunduğu dönemlerde teknolojik dönüşüme ve özkaynakların güçlendirilmesine yeterince kaynak ayırmadığını belirterek, sanayicilerin bugün yüksek finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalmasının nedenlerinin geçmişte de aranması gerektiğini söyledi.

‘Gevşeme programın ortasına doğru gelebilir’

Küresel ticaret hacminin de yavaşladığını belirten Özdemir, geçen yıl yüzde 4'ün üzerinde artan dünya mal ve ticaret hacminin bu yıl yüzde 1'ler seviyesinde kalmasının beklendiğini söyledi. Özdemir, gelecek yılın ortalarından itibaren enflasyondaki düşüşün daha temkinli ilerlemesinin beklendiğini belirterek, bunun ekonomi programının ortalarına doğru bir gevşeme dönemine işaret edebileceğini düşündüğünü söyledi. Öte yandan Özdemir, MÜSİAD EXPO'ya ilişkin ise 23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuarda 114 ülkeden 50 binin üzerinde katılımcı beklediklerini açıkladı.

‘Çin'e ticari bariyer gerekiyor’

Özdemir, Çin'in küresel ticaretteki ağırlığına da dikkat çekerek, Çin'e karşı ticari bariyerlerin gerekli olduğunu ancak bunun Türkiye'deki enflasyon üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi. Yapay zekâ ve teknoloji yatırımlarının küresel ölçekte hızlandığını belirten Özdemir, Türkiye'nin de bu dönüşüme kaynak ayırması gerektiğini ifade etti. Özdemir, Türkiye'nin bu alandaki maliyetleri diğer ülkelere kıyasla daha yüksek hissedebildiğine dikkat çekti.

Sağlık ve gıdaya savunma stratejisi

Savunma sanayisindeki gelişmelerin önemine işaret eden Özdemir, ancak sektörün mevcut potansiyelinin üç katına çıkarılması halinde dahi bunun Türkiye'nin genel büyümesine katkısının sınırlı kalacağını söyledi. Türkiye'de Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bulunmasını ve doğrudan Cumhur-başkanlığı'na bağlı olmasını önemli bulduğunu belirten Özdemir, benzer yapılanmaların sağlık ve gıda alanlarında da oluşturulması gerektiğini savundu.

Yerli kaynaklar faturayı aşağı çekti

Küresel gelişmelerin Türkiye'nin ihracatı üzerindeki etkilerine de değinen Özdemir, Hürmüz'deki çatışmaların ardından tekstilde siparişlerde artış gözlendiğini söyledi.

Avrupa'ya Çin'den gelen mallarda henüz belirgin bir aksama yaşanmadığını ancak Avrupalı alıcıların olası riskleri dikkate alarak Türkiye'ye yöneldiğini belirten Özdemir, “O ihtimali göz önüne alarak bizden sipariş aldı” dedi. Enerji tarafında ise güneş ve hidroelektrikten elde edilen üretimin artmasının enerji faturasını aşağı çektiğini belirten Özdemir, Türkiye'de enerji ve üretim dönüşümü yaşadığını ifade etti.