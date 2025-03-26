MÜSİAD Mersin, iftar yemeğinde çocuklarla buluştu

Müjde DEMİR

Programda konuşan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD’ın yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda genç nesillerin geleceğine de katkı sunduğunu ifade etti.

Kayan, “Biz iş insanları olarak sadece ülkemizin ekonomisini büyütmek için değil, sizlerin geleceğini daha güçlü kılmak için de buradayız” dedi. İftar programına destek veren iş insanlarına ve çocuklara teşekkür eden Kayan, “Bizler, sadece sanayici ve iş insanları değil, aynı zamanda paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın bilincinde hareket eden bir aileyiz. Bugün burada sizlere duyduğumuz sevgiyi ve desteği paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

"Kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Naci Yılmaz da iftar programında yaptığı konuşmada İl Müdürlüğü olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Devletin sosyal hizmet politikaları çerçevesinde geniş bir kesime destek sunduklarını belirten Yılmaz, Mersin’de 18 bin engelli vatandaşa, 4 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye, BİN 400 şehit ailesine, 750 çocuğa ve 500 yaşlıya hizmet verdiklerini ifade etti. Toplumun her kesimine dokunmak için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, “Kimsesizlerin kimsesi olmak için tüm gücümüzle çalışıyor, her bireyin yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.