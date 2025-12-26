MÜSİAD Mersin ile Sudan arasında ticari iş birliği

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, toplantıda yaptığı değerlendirmede MÜSİAD Mersin’in kentin ve bölgenin ekonomik gücündeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Mersin’de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 40’ının MÜSİAD Mersin Şubesi üyeleri tarafından yapıldığını vurgulayan Kayan, bu tablonun MÜSİAD’ın üretim, istihdam ve ihracata yön veren güçlü bir ekonomik yapı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Mersin’in sahip olduğu coğrafi avantajlar, yüksek ticaret hacmi ve uluslararası bağlantıları güçlü limanı sayesinde Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu belirten Kayan, kentin 41 farklı sektörde aktif şekilde faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu çeşitliliğin Mersin’i yalnızca bölgesel değil, ulusal ve küresel ölçekte de stratejik bir ticaret üssü haline getirdiğini kaydetti.

Yeni yatırım fırsatlarına kapı araladı

Sudan heyeti, ülkelerinde devam eden mevcut çalışmaların yanı sıra kamu ve özel sektör yatırımları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Liman işletmeciliği, lojistik, tarım, sanayi, altyapı, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda öne çıkan projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumlarda özellikle Türkiye ile Sudan arasında geliştirilebilecek ortak iş modelleri, yatırım fırsatları ve sürdürülebilir iş birlikleri ayrıntılı şekilde ele alındı.