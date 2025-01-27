MÜSİAD Mersin Şubesi’nin Başkanı Mehmet Sait Kayan güven tazeledi

Müjde DEMİR

Dünya çapında 84 ülkede 99 irtibat noktası ve Türkiye genelinde 84 şube ve temsilcilik ile hizmet veren MÜSİAD, ulusal ve uluslararası alanda büyük bir etkiye sahip. Mehmet Sait Kayan, Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında daha yüksek hedefler belirlediklerini belirtti.

Ayrıca, pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmenin öneminin arttığını ve bu değişimle birlikte dijital yardımcılar ve profesyonel kadrolarla sektör analizleri yapacaklarını, dünya gelişmelerini takip ederek Mersin, Türkiye ve MÜSİAD üyelerinin üretim gücüne katkıda bulunacaklarını ifade etti. Etkinlikte konuşan önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, Mersin’in ekonomik gücünün artırılmasının Türkiye’nin genel kalkınması için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, “Mersin hem coğrafi konumu hem de ekonomik potansiyeliyle Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri. Birlikte çalışarak, Mersin’in potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirebiliriz” dedi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da şehrin kalkınmasında siyaset, iş dünyası ve STK’ların işbirliğinin ne denli önemli olduğunu vurguladı. Vali Pehlivan, “Mersin’in her bir ferdinin katkısı büyük. Bu şehri ileriye taşımak için tüm paydaşlarla el birliği yapmamız gerekiyor.

Bugün burada bulunan tüm isimler, Mersin için daha iyi bir yarın inşa etmek adına güçlü bir sinerji yaratmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, şehrimizin her alanda gelişmesini sağlayacak ve Mersin, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir” ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de şehrin geleceği için planladıkları yeni projeleri ve programları katılımcılarla paylaştı.

“Mersin, her ne kadar farklı siyasi görüşlere sahip insanlarıyla bir arada olsa da, bizler bu şehri birlikte, el birliğiyle yönetiyor ve Mersin’i daha aydınlık bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışıyoruz” diyen Başkan Seçer, katılımcılara Mersin için hazırladıkları büyük projelerden bahsederek, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasını artıracak adımlar atacaklarını belirtti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret Odası Meclis Başkanı Münir Şen ve diğer birçok önemli isim, Mersin’in kalkınması ve geleceği için işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.