MÜSİAD: 'Yerli üretim artırılmalı ve dışa bağımlılık azaltılmalı'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Savunma Sanayi Sektör Kurulu, Türkiye Savunma Sanayi 2024 Raporu'nu yayımladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre raporda, yerli savunma sanayisinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeksiyonları ele alınırken, savunma sanayisinde yerli üretim kapasite artışının yüzde 70 seviyelerine çıkarak stratejik ürünlerde önemli başarılar elde edildiği belirtildi.

Ayrıca, MÜSİAD Savunma Sanayi Kurulu'nun, motor ve güç aktarma sistemlerindeki dışa bağımlılığın azaltılması gerektiği belirtildi.

"Yerli üretim artırılmalı" vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Savunma Sanayi Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, ileri malzeme teknolojilerinde AR-GE çalışmalarının artırılmasının önem taşıdığını belirterek, "Kompozit malzemeler, grafen, nano malzemeler, karbon fiber gibi ileri teknoloji alanlarında yerli üretim artırılmalı ve dışa bağımlılık azaltılmalı." dedi.

"Devlet-üniversite-sanayi iş birliği güçlendirilmeli"

Türk savunma sanayisinde yarı iletkenler ve mikroişlemciler gibi bileşenlerde dışa bağımlılığın sürdüğünü aktaran Altunbaş, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının hız kazanması gerektiğini ifade etti.​​​​​​​

Altunbaş, sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması için eğitim programlarının geliştirilmesi ve devlet-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Milli çözümler geliştirilmeli"

Türkiye Savunma Sanayi 2024 Raporu'nda, şu ifadelere yer verildi:

"Havacılık ve uzay sistemlerinde Milli Muharip Uçak ve Göktürk projeleri ile dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Jet motoru ve uydu teknolojilerinde çalışmalar devam ediyor. Algılayıcı ve sensör teknolojilerinde kızılötesi, kuantum algılama ve diğer ileri algılayıcılarda milli çözümler geliştirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Hibrit ve elektrikli tahrik sistemlerinde içten yanmalı motorların yerine hibrit ve elektrikli tahrik sistemlerine geçiş, ALTAY tankı gibi projelerde stratejik bir öncelik olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca barut gibi kritik malzemelerin yerli üretimi ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, bağımsız savunma sanayi hedefleri için stratejik önem taşıyor."