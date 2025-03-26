MÜSİAD'dan boykot çağrılarına ilişkin açıklama: 'İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), muhalefetin boykot çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MÜSİAD, yerli markalara yönelik boykot çağrıların Türkiye ekonomisinin elde ettiği kazanımları tersine çevirme maksadı taşınığını; üretimi ve istihdamı olumsuz etkilediğini belirtti.

"Söylemleri, reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz"

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi, ihracat odaklı büyüme modeli ve yenilikçi girişimleriyle büyük bir ivme kazandığı ve yerli markaların azimli çalışmaları sayesinde küresel dalgalanmalara karşı direnç gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca, bu tür söylemlerin ekonomik kazanımları zarara uğratabileceğinin de altı çizildi:

"Bilhassa parasal sıkılaştırma dönemlerinde iç tüketimin büyüme üzerindeki kritik etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yerli markalarımıza yönelik boykot çağrıları, Türkiye ekonomisinin birçok zorlu koşula direnerek elde ettiği kazanımları tersine çevirme maksadı taşımakta, üretimi ve istihdamı olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve tarihî üstünlüklerinin ön plana çıktığı, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için kararlı bir mücadelenin olduğu böylesi bir dönemde, bu tür çağrılarla ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemleri reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz."

"İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı"

Açıklamada, iş dünyasının siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiği belirtilerek, yerli markalara sahip çıkma çağrısı yapıldı:

"İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir. Bugün, küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırma, yerli üretimi teşvik etme, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleme zamanıdır.

Yerli markalarımıza sahip çıkmalı ve Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz."