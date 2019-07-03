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MÜSİAD'dan tarıma 10 yıllık plan önerisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarım sektörüne yönelik, arazi toplulaştırması, verimlilik, kenevir üretimi ve birçok projeyi gündeme taşırken, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için en az 10 yıllık bir planlama önerisinde bulunuyor.

MÜSİAD'dan tarıma 10 yıllık plan önerisi
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