MÜSİAD’dan yerli oto için BMC ile işbirliği
Bu yıl 17. kez MÜSİAD EXPO’nun kapıları açılacak. 85 ülkedeki üyelerinin gücüyle fuara projelerle hazırlanan MÜSİAD, insansız deniz aracını görücüye çıkartacak. Genel Başkan Abdurahman Kaan, fuar öncesi açıklamalarda bulunarak, MÜSİAD olarak BMC ile yerli oto için iş birliğine gittiklerini söyledi.
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