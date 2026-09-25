Musk yapay zekâ yarışında çip ordusu kuruyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elon Musk, yapay zekâ yarışında hesap gücünü daha da büyütecek yeni takvimi açıkladı. xAI’nin Memphis’teki Colossus 2 veri merkezi bugün 110 bin Nvidia GB200 ve 440 bin Nvidia GB300 çiple çalışırken, yıl sonuna kadar üç ayrı fazda 660 bin ilave GB300 çipin daha devreye alınması hedefleniyor.

Colossus 2 bugün 550 bin çiple çalışıyor

Musk’ın verdiği son tabloya göre Colossus 2’de halihazırda 110 bin GB200 ve 440 bin GB300 bulunuyor. Böylece kümenin mevcut ileri seviye Nvidia çip sayısı 550 bine ulaşmış durumda.

Bu ölçek, xAI’nin yalnızca model geliştirme kapasitesini değil, rakiplerine karşı hız avantajı kurma iddiasını da büyütüyor. Colossus 2, Grok ekosisteminin arkasındaki ana hesaplama altyapısı olarak öne çıkıyor.

Colossus 2 için 660 bin ek çip takvimi verildi

Musk’ın açıkladığı takvime göre Colossus 2’ye ilk etapta gelecek hafta 220 bin GB300 daha eklenecek. Bunun ardından kasım ayında 220 bin GB300’lük ikinci faz devreye girecek.

Üçüncü ve en iddialı adım ise aralık sonuna bırakıldı. Musk, işlerin planlandığı gibi gitmesi halinde yıl bitmeden 220 bin GB300 daha sisteme bağlanabileceğini belirtti.

Bu üç fazın tamamı gerçekleşirse Colossus 2’ye yıl sonuna kadar toplam 660 bin yeni GB300 eklenmiş olacak.

Yıl sonu hedefi 1,21 milyon çip

Açıklanan takvim tam olarak işlerse Colossus 2’deki GB300 sayısı 440 binden 1,1 milyona yükselecek. Buna mevcut 110 bin GB200 de eklendiğinde Colossus 2’nin toplam ileri seviye çip sayısı 1,21 milyona çıkacak.

Bu yalnızca tek bir veri merkezi kümesi için son derece agresif bir büyüme anlamına geliyor. xAI’nin daha önce açıkladığı genişleme planları düşünüldüğünde, şirketin yapay zekâ hesaplama kapasitesini rakiplerinden daha hızlı artırma hedefi artık daha somut hale geliyor.

Colossus 2 hamlesi yarışın tonunu değiştiriyor

Yapay zekâ yarışında model kalitesi kadar altyapı ölçeği de belirleyici hale gelmiş durumda. OpenAI, Anthropic, Google ve Meta gibi oyuncular veri merkezi yatırımlarını hızlandırırken, Musk cephesi doğrudan çip sayısı üzerinden güç gösterisi yapıyor.

Colossus 2’deki büyüme, xAI’nin yalnızca Grok için değil, daha geniş ticari kullanım ve kiralama kapasitesi açısından da elini güçlendirebilir. Daha büyük altyapı, daha büyük model eğitimi ve daha kısa geliştirme döngüsü anlamına geliyor.

Kritik eşik enerji ve teslimat tarafında

Ancak bu büyüme planının önünde iki temel soru duruyor. İlki, bu kadar büyük ek kapasitenin enerji tarafında nasıl destekleneceği. İkincisi ise Nvidia teslimatlarının ve kurulum takviminin ne kadar sorunsuz işleyeceği.

Musk da aralık sonundaki üçüncü fazı kesinleşmiş bir durum olarak değil, koşullara bağlı bir hedef olarak anlattı. Bu nedenle yıl sonu için konuşulan 1,21 milyonluk seviye güçlü bir hedef olsa da, takvimin ne kadarının eksiksiz gerçekleşeceği yakından izlenecek.

Colossus 2 büyürken baskı da büyüyor

Musk’ın son açıklaması, yapay zekâ yarışının artık yalnızca yazılım veya model kalitesi üzerinden değil, fiziksel altyapı ve sermaye gücü üzerinden de sertleştiğini gösteriyor.

Colossus 2’ye eklenecek 660 bin yeni Nvidia çip, xAI’nin rekabet iştahını büyütürken sektör genelinde de yeni bir çıta oluşturuyor. Bu çıtanın rakipleri daha pahalı ve daha hızlı yatırım kararlarına zorlaması bekleniyor.