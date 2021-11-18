Mustafa Uçak, Arma Group Holding’in CTO’su oldu

Ankara'da 1991 yılında kurulan ve Dünya Bilgisayar ile ticari hayatına başlayan Arma Group Holding'de CTO’luk görevine Mustafa Uçak getirildi.

Yeni görevini “Arma Group Holding bünyesine katılmam ile birlikte şirket stratejimize uygun inovatif projeleri hayata geçirerek milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmaya devam edeceğim” sözleriyle değerlendiren Mustafa Uçak, Türkiye’nin ilk ‘Akıllı Şehirler Ofisi’nin kurucuları arasında yer alarak Türkiye’de akıllı şehir ekosisteminin ve kültürünün oluşturulmasına öncülük etti. Uçak, kamu ve özel sektörde birçok ekip çalışmasında başta yöneticilik olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.

1,7 milyon kayıtlı kullanıcının internete erişim oprasyonunu yürüttü

İstanbul genelinde meydan, cadde, park, bahçe, spor ve kültür tesisleri gibi birçok kamusal alanda “ibbWiFi” ismiyle verilen ücretsiz internet hizmeti projesinde; 100 kişilik bir ekip ile 4 bin erişim noktasının ve 1,7 milyon kayıtlı kullanıcının internete erişim operasyonunu yürüttü. Ayrıca İstanbul genelinde hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile çeşitli güvenlik güçlerine ait kamera izleme ve gözetleme sistemlerinin tasarlanması, kurulum ve saha operasyon süreçlerini yönetti.

Uçak, inovasyon ve girişim merkezi Zemin İstanbul’un kurulmasında ve yönetiminde rol aldı. Çeşitli girişimcilik organizasyonu ve yarışmalarında jüri olan Uçak, bir yandan da startuplara mentorluk yapmaya devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Uçak, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmesi adına gönüllü çalışmalar da yürütüyor.