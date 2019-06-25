Mutfak Akademi patronları ağırladı

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete açılan ‘BTSO Mutfak Akademi’, iş dünyası temsilcilerinden tam not aldı. BTSO Mutfak Akademi’de düzenlenen ‘Workshop’ programında BTSO Mutfak Akademi Şefleri eşliğinde yemek yapan iş insanları, mutfaktaki becerilerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, katılımcılara BTSO Mutfak Akademi’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mesleki eğitime katkı

BTSO Başkanı Burkay, BTSO olarak ihracat ve katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefleyen projelerin yanı sıra nitelikli istihdamın artırılması noktasında örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Mutfak Akademi’nin söz konusu projeler arasında yer aldığını kaydeden Başkan Burkay, “İşletmelerimizde uygulanan tüm teknikler, burada teorik ve pratik derslerle aktarılırken, eğitimlerimiz de son teknoloji ekipmanlarla özel olarak tasarlanmış mutfaklarımızda gerçekleştiriliyor. Aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere farklı branşlarda düzenlenen, deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılan eğitimler, yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlıyor” dedi.

“Gelecek mutfakta pişiyor”

BTSO Başkanı Burkay, BTSO Mutfak Akademi Projesi’nin iş dünyasının talepleri doğrultusunda hayata geçtiğini belirterek, “‘Gelecek Mutfakta Pişiyor’ sloganıyla kentimize kazandırdığımız ‘BTSO Mutfak Akademi’ eğitimlerimizle sektörümüzün nitelikli personel ihtiyacına katkılarımızı sürdürüyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz ayrıca Kent Ormanı’nda hizmete açtığımız ve projenin uygulama alanı olarak kurguladığımız 1889 Bursa Double F Restoran’da bilgilerini pratiğe dönüştürebiliyor” diye konuştu.

“BTSO’yu kutluyorum”

BOSCH Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Steven Young, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurgulanan Mutfak Akademi Projesi’nin önemli bir proje olduğunu belirterek, “BTSO’nun hayata geçirdiği Mutfak Akademi programı Bursa için önemli bir vizyon. Hizmet sektörünün istihdamına yönelik ciddi katkı sağlanıyor. Bu sosyal projenin mimarı olan BTSO’yu başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum.” dedi.

“Bursa bizim için önemli bir kent”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği’nde Bursa’nın önemli bir rol üstlendiğini de vurgulayan Steven Young, “Bursa, Türkiye’nin önemli bir sanayi kentidir. BOSCH olarak Türkiye’de 18 bin 200 çalışanımız var. Bunun yaklaşık 10 bini Bursa’da çalışıyor. Bizim için Bursa önemli bir şehir. Bursa’da olmaktan dolayı mutluyuz. BTSO’nun başlattığı ‘istihdam Seferberliği’ne BOSCH olarak tam destek veriyoruz. Yatırımlarımız Bursa’da devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Bursa’ya değer katan bir proje”

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, “Mutfak Akademi, Bursa’da hizmet sektörüne değer katan vizyoner bir proje. Burada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Akademide kursiyerlere yönelik hem teorik hem de pratik farklı eğitimler veriliyor. Projenin Bursa’ya kazandırılmasında emeği geçen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BTSO Mutfak Akademi Projesi

BTSO’nun hizmet sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük olarak hayata geçirdiği Mutfak Akademi kapsamında kursiyerler, teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra staj dönemini de kapsayan 6 aylık bir eğitim sürecinden geçiyor. Kursiyerler, BTSO ile İŞKUR arasında imzalanan MEGİP Projesi kapsamında eğitim ücretleriyle birlikte iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sağlanan desteklerden faydalanabiliyor.