Müzik devinde 8,8 milyar euroluk kayıp, abonelik hesabı bozuldu

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Taylor Swift, BTS ve Drake gibi küresel yıldızların bağlı olduğu Universal Music Group’un (UMG) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının ardından Amsterdam Borsası’nda yüzde 25 geriledi.

Satış dalgasıyla şirketin piyasa değerinden yaklaşık 8,8 milyar euro silindi. Universal Music’in piyasa değeri gün içinde 26,6 milyar euroya kadar gerilerken yatırımcıların odağında şirketin temel büyüme motoru olan ücretli müzik abonelikleri yer aldı.

Abonelik büyümesi frene bastı

Universal Music’in satın aldığı Downtown Music Holdings’in etkisi dışarıda bırakıldığında, kayıtlı müzik abonelik gelirlerindeki büyüme ikinci çeyrekte yüzde 6,7’ye geriledi. Aynı oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,9 olarak gerçekleşmişti.

Şirketin piyasa değerlemesi, ücretli abonelik sayısının artmasına, platformların fiyat yükseltmesine ve Universal Music’in müzik pazarındaki payını korumasına dayanıyordu. Büyüme hızındaki kayıp, yatırımcıların uzun vadeli streaming beklentilerini yeniden hesaplamasına neden oldu.

Downtown Music’in sonuçlara dahil edilmesiyle abonelik gelirleri sabit kurla yüzde 16,6 arttı. Ancak satın alma etkisi çıkarıldığında ortaya çıkan yüzde 6,7’lik organik büyüme, piyasanın asıl odaklandığı veri oldu.

Şirketin reklam destekli platformlar ve ücretsiz dinleme hizmetlerinden elde ettiği streaming geliri de Downtown etkisi hariç tutulduğunda yalnızca yüzde 1,7 büyüdü. Universal Music, tüketicilerin daha yüksek gelir sağlayan video platformlarından kısa video uygulamalarına kaymasının gelir artışını sınırladığını bildirdi.

Gelir arttı, kârlılık zayıfladı

Universal Music’in ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 10,5 artarak 3 milyar 294 milyon euroya ulaştı. Sabit kurla büyüme yüzde 13,3 olurken Downtown Music hariç tutulduğunda gelir artışı yüzde 6,4 olarak hesaplandı.

Gelirdeki yükselişe rağmen düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr 674 milyon euroda kaldı. Düzeltilmiş faaliyet kârı yıllık bazda yüzde 0,3 azalırken kâr marjı 2,2 puan düşerek yüzde 20,5’e geriledi.

Şirket, marjdaki daralmayı satın alınan Downtown Music’in konsolidasyonu, müzik kataloğundaki gelir dağılımı, artan merkez giderleri ve ürün satışları bölümünde oluşan zararla açıkladı.

Fiziksel müzik satışlarından elde edilen gelir sabit kurla yüzde 15,9 yükseldi. Lisanslama ve diğer gelirlerdeki artış yüzde 34,9’a ulaştı. Buna karşılık konser ürünleri ve doğrudan tüketiciye yapılan satışları kapsayan ticari ürün gelirleri yüzde 10,7 azaldı.

Universal Music’in yılın ilk yarısındaki serbest nakit akışı da 163 milyon eurodan 24 milyon euroya geriledi. İşletme sermayesi ihtiyacındaki artış, yüksek faiz giderleri ve ofis yatırımlarına bağlı harcamalar nakit üretimini baskıladı.

Reddedilen teklif yeniden gündemde

Universal Music hisselerindeki düşüş, şirketin iki ay önce Bill Ackman’ın Pershing Square şirketinden gelen 64 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmesinin ardından yaşandı.

Universal Music yönetimi, teklifin şirketin gerçek değerini yansıtmadığını savunmuştu. Ancak hisselerdeki son satışla piyasa değeri teklif kapsamında konuşulan seviyenin oldukça altına indi.

Universal Music’in büyük hissedarlarından Vivendi’nin hisseleri de gelişmenin ardından yüzde 18 geriledi. Vivendi böylece 2002’den bu yana en sert günlük kayıplarından birine yöneldi.

Citi, Universal Music’in gelirinin beklentileri aşmasına rağmen düzeltilmiş faaliyet kârının tahminlerin altında kaldığını belirtti. Deutsche Bank ise yüksek merkez giderleri, gelir dağılımı ve ticari ürün bölümündeki zararın kârlılığı sınırladığını değerlendirdi.

İkinci yarıda yayın takvimi belirleyici

Universal Music yönetimi, ikinci çeyreğin son bölümünde pazar payında toparlanma başladığını ve daha güçlü bir albüm yayın takviminin sonuçları desteklediğini açıkladı.

Şirketin çeyrek boyunca en çok satan sanatçıları arasında Noah Kahan, BTS, Olivia Rodrigo, Drake ve Olivia Dean yer aldı. Universal Music, fiyat artışlarının abonelik gelirlerindeki büyümeye 3,5 puan katkı sağladığını bildirdi.

Yılın ikinci yarısında yeni albümlerin performansı, ücretli müzik platformlarının fiyat kararları ve şirketin pazar payındaki seyir izlenecek. Abonelik büyümesinin yeniden hızlanmaması halinde Universal Music’in yüksek değerleme primi üzerindeki baskı sürebilir.