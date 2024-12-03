NCTS FAZ 5 sistemi lojistik sektörünü ve ihracatçıları olumsuz etkiledi

Meryem KARADAĞ

Ticaret Bakanlığı, 17 Kasım’da NCTS FAZ 5 sistemini devreye soktuğunu ancak bu sistemin, uygulamaya alınmadan önce yeterli testler yapılmadan ve pratik uygulamalar gerçekleştirilmeden hayata geçirildiği için büyük sorunlara yol açtığını söyleyen Talat Dinçer, “Böyle bir sistem devreye alınmadan önce, öncelikle bir pilot bölgede uygulanarak test edilmeli, aksaklıklar giderildikten sonra tüm Türkiye’de hizmete sunulmalıydı.

Ancak, maalesef bu süreç atlanarak 17 Kasım itibariyle sisteme geçildi ve 18 Kasım’da tüm Türkiye genelinde ciddi aksaklıklar yaşandı. Bu durum birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Daha önce sözleşmeleri ve rezervasyonları yapılmış yükler zamanında gemilere yüklenemedi. Transit taşımacılık yapanların büyük bir kısmı, refakat belgelerini alamadıkları için gümrüklerden çıkış yapamadı. Sonuç olarak, tüm gümrük kapılarında uzun tır kuyrukları oluştu” dedi.

“Olumsuz etkiler bir an önce giderilmeli”

Bu aksaklıklar nedeniyle Mersin Limanı’nda sevkiyatların yapılamadığını vurgulayan Dinçer, bu nedenle antrepo işlemlerinin durduğunu ve serbest bölgelerde ciddi tıkanıklıklar oluştuğunu kaydetti. Dinçer, “Bunun yanı sıra, gümrük işlemleri sırasında yaşanan gecikmeler nedeniyle lojistik firmaları büyük işgaliye ve demoraj maliyetleriyle karşılaşmış, sanayi tesisleri ihtiyaç duydukları hammaddeyi zamanında temin edemediği için üretim kayıpları yaşamıştır.

İhracatçılar ise satışlarını zamanında teslim edemedikleri için cezai şart ödemek zorunda kalmışlardır. NCTS Faz 5 geçiş sürecinde yaşanan aksaklıkların, özellikle Mersin’deki lojistik ve ticaret sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı. Ticaret Bakanlığı’nın bu konuyu acilen ele alması gerektiğini söyleyen Talat Dinçer, “Önümüzdeki süreçte NCTS FAZ 6’ya geçiş yapılması planlanıyor.

Ancak, FAZ 6’ya geçmeden önce bu sistemin bir pilot bölgede test edilmesi, mevcut aksaklıkların giderilmesi ve ardından ülke genelinde uygulanması şart. Aksi takdirde, ihracatçılar, lojistik firmaları ve transit taşımacılar yine büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Gemiler yüklenemediği için limanlarda bekleme süresi uzuyor ve bu durum hem gemi sahiplerine hem de lojistik firmalarına büyük maliyetler yüklüyor. Lojistik firmaları, işgaliye, depo ve bekleme giderleri nedeniyle ciddi zararlara uğruyor” ifadesinde bulundu.