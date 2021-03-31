Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun ilk buluşması gerçekleşti

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun ilk buluşması Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 29-31 Mart tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya, devlet başkanlarından özel sektör temsilcilerine, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından gençlik organizasyonlarına kadar birçok katılımcı katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda paydaşları küresel ölçekte harekete geçirmeyi hedefleyen forumun ikincisi Haziran ayında Paris’te düzenlenecek.

Toplantıda Koç Holding’in liderleri arasında yer aldığı Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu, gelecek döneme ilişkin hedeflerini ve izleyeceği yol haritasını açıkladı. Eylem Grubu'nun çalışmalarını şekillendirecek 2026 hedefleri ise; "dijital teknolojilere ve evrensel dijital okuryazarlığa olan erişimi artırarak cinsiyetler arası dijital uçurumu yarı yarıya azaltmak", "kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik teknolojilere ve inovasyona yapılan yatırımları yüzde 50 artırmak", "teknoloji ve inovasyon alanında istihdam edilen kadın oranını iki katına çıkarmak", "ülkeleri ve teknoloji şirketlerini teknoloji temelli cinsiyete dayalı şiddet konusunda hesap verebilir hale getirmek" şeklinde belirlendi.

Forumda konuşan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Tüm dünyada etkisi devam eden COVID-19, bizlere aynı zamanda eşsiz bir fırsat sunuyor. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri olarak kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla beraber COVID sonrası toparlanma döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz. Önümüzdeki dönemde belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek ve edindiğimiz tecrübeyi kendi ekosistemimiz ve daha da ötesine taşıyabilmek için teknoloji ve inovasyon alanındaki kabiliyetlerimizi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz.” dedi.