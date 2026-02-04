Netflix’in Warner Bros. Discovery adımı senatoda: Rekabeti zayıflatacak

Netflix ile Warner Bros. Discovery arasında geçen yıl aralık ayında varılan satın alma anlaşması, ABD Senatosu’nda mercek altına alındı. Anlaşmaya ilişkin oturum, Senato Yargı Komitesi’nin Antitröst, Rekabet Politikası ve Tüketici Hakları Alt Komitesi’nde gerçekleştirildi.

Alt Komite Başkanı Mike Lee, satın almanın doğrudan rekabet edilen alanları ortadan kaldırabileceğini savunarak, pazarda iki büyük işverenin birleşmesinin iş gücü rekabetini zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Lee ayrıca birleşmenin sinema salonları açısından risk oluşturabileceğini, Netflix’in sektördeki hakimiyetini daha da güçlendirebileceğini ve yeni rakiplerin pazara girişini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Senatör Cory Booker da Warner Bros.’un herhangi bir rakip tarafından satın alınmasının tüketiciler ile televizyon ve film endüstrisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Booker, anlaşmanın Netflix’in tüketiciler üzerindeki gücünü artırarak yayın platformu seçeneklerini azaltmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Booker ayrıca, anlaşmanın açıklanmasından kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu şirketlerin hisse ve tahvillerinden yaklaşık 2 milyon dolarlık alım yaptığı iddialarına dikkat çekerek, içeriden bilgiye veya politik etkiye sahip isimlerin finansal işlem yapmasının “skandal” olduğunu savundu.

Senatör Josh Hawley ise satın almanın ABD’de medya ve eğlence sektöründeki istihdamı azaltabileceğini belirtti. Hawley, Netflix’in “birçok Amerikalı ailenin değerleriyle örtüşmeyen” bir içerik yaklaşımı olduğunu öne sürerek, şirketin dünyanın en büyük yayın tekellerinden biri haline gelmesine izin verilmesinden kaygı duyduğunu söyledi.

“Rekabeti zayıflatmayacak” savunması

Oturumda Netflix’in Eş CEO’su Ted Sarandos ile Warner Bros. Discovery Gelir ve Strateji Direktörü Bruce Campbell, senatörlerin tekel endişelerine yanıt verdi. Sarandos, birleşmenin Amerikan eğlence sektörünü güçlendireceğini, tüketiciler için seçenekleri koruyacağını ve içerik üreticileri için yeni fırsatlar yaratacağını savundu.

“Tüketicilere daha düşük maliyetle daha fazla içerik sunacağız” diyen Sarandos, anlaşmanın televizyon ve film sektöründeki rekabet yapısını olumsuz etkilemeyeceğini öne sürdü.

Campbell ise Warner Bros. ve Discovery Global’in iki ayrı şirket olarak ayrılmasına yönelik sürecin devam ettiğini belirtti. Medya ve eğlence sektöründe çok sayıda alternatif bulunduğunu kaydeden Campbell, seçenek bolluğunun tüketicilerin aradıkları içeriği bulmasını zorlaştırabildiğini savundu. Campbell, geçen yıl Paramount ve Netflix dahil olmak üzere farklı şirketlerden teklif aldıklarını, ancak Netflix’in teklifinin şirket açısından en uygun seçenek olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Anlaşmanın detayları

Netflix, 5 Aralık 2025’te Warner Bros.’u; film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO’yu da kapsayacak şekilde satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Anlaşma, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden açıklanmıştı.

Satın alma kararının ardından Paramount’un yeni bir karşı teklif sunduğu belirtilirken, Netflix geçen ay işlemin tamamının nakit ödeme şeklinde revize edildiğini bildirmişti.