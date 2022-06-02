Nicola Giorgi: Metaverse'i en çok arayan; Türkiye

PwC İtalya Kıdemli Yönetim Kurulu Danışmanı Nicola Giorgi "Metaverse’ün Sunduğu İş Fırsatları" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Google’da metaverse’i en çok arayan ülke Türkiye, iki numarada Çin var. Metaverse’ü teknoloji olarak anlatmayacağım, stratejik açıdan önemi vurgulamak istiyorum. Metaverse alanında birçok çalışma yapan şirketin CEO’larının da söylediği gibi metaverse aslında internetin geleceği. Bu konuda karamsar olanlar; oyun diyor, ‘Zoom’un yeni versiyonu, farklı konferans düzenleme yöntemi’ diyor küçümsüyor. Aslında metaverse’ün tek bir tanımı yok. İçiniz bu konuda rahat değilse merak etmeyin herkesle aynı düşünüyorsunuz. Kimsenin net bir verisi, bilgisi yok. Yine de metaverse şirketler için önemli fırsatlar sunuyor.