Nike’tan otomasyon hamlesi: İşten çıkarmalar başlıyor

Nike, kârlılığı artırmak ve otomasyon süreçlerini hızlandırmak amacıyla ABD’de 775 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. CNBC’nin aktardığına göre işten çıkarmalar, Tennessee ve Mississippi’de bulunan büyük dağıtım merkezlerinde görev yapan personeli kapsıyor.

Kurumsal daralmanın yeni adımı

Bu karar, şirketin geçtiğimiz yaz açıkladığı ve 1.000 kurumsal pozisyonun azaltılmasını öngören planın devamı niteliğinde. Nike böylece maliyet düşürmeye yönelik yeniden yapılanma sürecini yalnızca ofis kadrolarıyla sınırlı tutmayarak operasyonel birimlere de yaymış oldu.

“Daha yalın ve daha esnek bir yapı”

Şirket tarafından yapılan açıklamada, dağıtım operasyonlarında karmaşıklığın azaltılması, esnekliğin artırılması ve daha verimli bir organizasyon oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, “Daha hızlı hareket etmek, disiplinli çalışmak ve sporcular ile tüketicilere daha iyi hizmet vermek için operasyonlarımızı güçlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Otomasyon ve teknoloji yatırımları ön planda

Nike, tedarik zincirinin yeniden yapılandırıldığını, ileri teknoloji ve otomasyon yatırımlarının hız kazandığını ve ekiplerin gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinliklere odaklanıldığını da vurguladı.

Amaç: Marjları güçlendirmek

Şirket, işten çıkarmaların uzun vadede kârlı büyümeye dönüş ve marjları iyileştirme hedefinin bir parçası olduğunu kaydetti. Öte yandan ABD genelindeki toplam dağıtım merkezi çalışan sayısına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.