Novartis Türkiye'ye yeni CFO

11 Kasım 2020

Novartis Türkiye, yaptığı açıklama ile Ülke Finans Direktörlüğü (CFO) görevine Roland Gombas'ın getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 2017'den bu yana Novartis Türkiye İlaç ve Ülke CFO'su görevini sürdüren Petra Wittlin'in Novartis Almanya’ya atanmasının ardından Roland Gombas, Kasım 2020 itibarıyla Novartis Türkiye İlaç ve Ülke Finans Direktörlüğü (CFO) görevine getirildi.

İsviçre Luzerne Üniversitesi İşletme bölümü ve İngiltere Abertay Üniversitesi Yönetim bölümlerinden mezun olan Roland Gombas, 2011 yılında INSEAD’de Yöneticiler için İşletme (EMBA) yüksek lisans programını tamamladı.

Aynı zamanda Yetkili Finansal Analist olan Gombas, kariyerine 2000 yılında ABB'de İşletme Danışmanı olarak başladı. Ardından Hoerbiger'de Grup Kontrol Başkanı olarak çalıştı. Gombas, Novartis'e 2006 yılında katıldı. Novartis’te Çin BPA Başkanlığı, Sıtma Girişimi Global Finans Başkanlığı ve APMA bölgesi BPA Başkanlığı olmak üzere finans alanında çeşitli görevler üstlendi. Roland Gombas, Türkiye’ye atanmasından önce Novartis Hollanda’da CFO olarak çalışıyordu.