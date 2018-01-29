Nuri Özsüer: Ingvar Kamprad uzun yıllar ilham verecek

29 Ocak 2018

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, 27 Ocak cumartesi günü İsveç Småland'taki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, Ingvar Kamprad'ın vefatının ardından bir açıklama yaparak Kamprad'ın uzun yıllar boyunca girişimcilere ilham vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Özsüer, "IKEA'nın kurucusu, çok değerli Ingvar Kamprad'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 91 yıllık hayatı boyunca yaptıklarıyla dünyada önemli bir iz bırakan Kamprad, topluma ışık tutacak vizyonuyla değerli bir miras bıraktı. Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratma vizyonu, uzun yıllar boyunca pek çok girişimciye yol gösterecek ve ilham verecek" dedi.

IKEA Türkiye

Maya Holding'in sahibi olduğu MAPA, 2005 yılından bu yana IKEA'nın Türkiye franchise'ı olarak faaliyet gösteriyor. IKEA, Türkiye'deki farklı üreticilerden yıllık yaklaşık 600 milyon dolar alım yapıyor.