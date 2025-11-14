OMSAN Lojistik, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’yla yeni dönem yatırımlarına hazırlanıyor

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, Asya ile Avrupa arasında uzanan yeni ticaret hatlarının Türkiye’nin lojistik kapasitesini dönüştüreceğini belirtti. Orta Koridor’un etkinleşmesi, Zengezur Koridoru’nun tamamlanması ve Kalkınma Yolu Projesi’nin devreye alınmasıyla Türkiye üzerinden geçen ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağını ifade etti.

Arıburnu, bu projelerin yalnızca transit geçişi değil, üretim ve lojistik merkezlerinin coğrafi olarak yeniden konumlanmasını da tetiklediğini söyledi.

OMSAN’ın yeni dönem vizyonunun “sürdürülebilir büyüme” ve “entegre taşımacılık” üzerine kurulduğunu belirten Arıburnu, 2026’da verimlilik artırıcı yatırımları hayata geçireceklerini açıkladı.

OMSAN, demir yolu, deniz yolu ve kara yolu taşımacılığını içeren entegre çözümleriyle Türkiye’nin stratejik konumunu katma değere dönüştürmeyi hedefliyor.

Şirket, 800’ü aşkın öz mal araç, 3 bin 500 çözüm ortağı ve 200 bin metrekareyi aşan depo ağıyla uçtan uca lojistik hizmet veriyor. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlar sayesinde OMSAN’ın 2025’i 600 milyon dolar ciroyla kapatması bekleniyor.

Lojistik sektöründe küresel büyüme hızlanıyor

Küresel lojistik pazarının 2024’te 10 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını hatırlatan Arıburnu, sektörün e-ticaret ve yeşil lojistik trendleriyle 2030’da 13 trilyon dolara çıkacağını söyledi.

Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi’nde Türkiye’nin 38. sırada olduğunu belirten Arıburnu, yeni projelerle 2028’de ilk 25’e girilebileceğini öngörüyor.

OMSAN’ın çevreye duyarlı taşımacılığı merkezine aldığını vurgulayan Arıburnu, demir ve deniz yolu taşımacılığının payını artırarak karbon salımını düşürdüklerini belirtti.

Şirket, 2030’a kadar karbon ayak izini büyüyen iş hacminin altında tutmayı ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor.