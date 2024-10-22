ÖNSİAD yeni başkanını seçti

ÖNSİAD 5. Olağan Kongresi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Seçimli kongrede ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Kap seçildi.

Kongredeki konuşmasına yeni dönem mottolarını, hedeflerini ve vizyonlarını paylaşan Kap, sektördeki ara elaman sıkıntısına işaret ederek, ÖNSİAD Meslek Lisesi kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Mottomoz: Sermayeyi böldürtmeyeceğiz

Ekrem Kap, "Derneğimize üç yılda 3 bin yeni üye katmak istiyoruz. 81 ildeki yapılanmamızı tamamlayıp dünyanın bizim için stratejik olarak gördüğümüz 15 ülkesinde de temsilcilik kurmayı hedefliyoruz. Meslek okulları bizim için çok önemli, meslek okullarıyla irtibatlı olacağız. En azından bölümlerde destek verecek, yeni bölüm açılmasına öncülük edeceğiz" görüşlerini kaydetti.

Nitelikli eleman konusuna da vurgu yapan Kap, ""Bir diğer kanayan yaramız şirket bölünmeleri. İki arkadaş, ağabey, kardeş yüksek motivasyonla şirket kuruyor, şirketi büyütüyorlar, belli bir noktaya geliniyor ancak felsefe ve kurumsallaşma eksikliğinden dolayı bölünme yaşanıyor. Bu da global anlamda ülkemize zarar veriyor. 'Sermayeyi böldürtmeyeceğiz' diye bir mottomuz olacak bu yeni dönemde. Yine AR-GE'ye yatırım yapılmasını sağlayacağız. Bina değil bilgiye yatırım yapılmalı" dedi.