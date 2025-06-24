Onur Yüksek Teknoloji, 2025’te yürüttüğü projelerle faaliyet alanını genişletiyor

Ankara merkezli Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (OYT), 2025’in ilk yarısında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yerli tersaneler ve vakıf üniversiteleriyle imzaladığı sözleşmelerle büyüme kaydetti.

Dijital komuta kontrol sistemlerinden yenilenebilir enerji projelerine uzanan ürün portföyü, şirketin hem iç hem de dış pazarlardaki faaliyet alanını genişletiyor. Bu süreçte Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde, OYT’nin teknoloji sektöründeki konumuna ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Savunma sanayi iş birliklerinde yenilik

Yılın ilk çeyreğinde SSB ile yürütülen müzakereler, TSK’nın kara ve hava unsurlarına yönelik komuta kontrol muhabere altyapısının dijitalleşmesini içeren projenin sözleşme aşamasına gelmesiyle sonuçlandı. Mayıs ayında SSİK toplantısında onaya sunulan sözleşme, OYT’nin modüler mimari haberleşme çözümlerinin geniş çapta uygulanmasını sağlayacak. Bu adımla komuta kontrol merkezleri, düşük gecikmeli veri aktarımı ve yüksek bant genişliği imkânlarıyla operasyonel etkinliğini artıracak.

Mart ayında imzaya hazırlanan “Sahil-Net Deniz Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın envanterinde bulunan OYT sistemlerinin, yeni nesil haberleşme teknolojileri ile donatılması ve ülke coğrafyasına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İnsansız sistem pazar payına yönelik hedefler

Onur Yüksek Teknoloji, yurt içindeki tersane iş ortağıyla geliştirdiği İnsansız Deniz Aracı (İDA) projesinde kritik bir kilometre taşını geride bıraktı.

Geliştirilen haberleşme ve veri yönetim sistemleri, saha testlerinden başarıyla geçerek yabancı bir müşteriye teslim edildi. Bu kapsamda, yüksek adetli seri üretime yönelik sözleşme görüşmeleri devam ederken, yıllık 50+ İDA teslimatı kapasitesine ulaşılması ve küresel insansız sistem pazar payının önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından onaylanan çeşitli İDA projelerinde OYT’nin siber güvenlik çözümleri ve yerel yapay zeka destekli veri işleme modüllerinin kullanılmasına ilişkin görüşmeler de devam ediyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki projeler

Yenilenebilir enerji alanında da önemli projelere imza atan Onur Yüksek Teknoloji, yılın ilk ayında bir vakıf üniversitesine teslim edilmek üzere büyük ölçekli iki Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi yapımı için sözleşme imzaladı.

526 milyon TL bedelli sözleşme, şirketin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) kabiliyetini ön plana çıkarıyor. Söz konusu santrallerin yapımı temmuz ayında tamamlanıp çalışır biçimde teslim edilecek. Bu yatırım, üniversite ve bağlı hastanenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olup, OYT’nin yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğini de güçlendiriyor.

Onaylı tedarikçi statüsüne yükseldi

Onur Yüksek Teknoloji, SSB’nin yürüttüğü EYDEP değerlendirmeleri sonucunda “A Seviyesi” onaylı tedarikçi statüsüne yükseldi. Bu statü, şirketin SSB projelerinde ana yüklenici rolünün yanı sıra, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM gibi birinci kademe entegratörlerle iş birliklerinde akredite çözüm ortağı olarak yer almasına imkân tanıyor.