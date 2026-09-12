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Yapay zekâ ajanlarının gerçek internet altyapısına ne kadar erişebilmesi gerektiği tartışması yeni bir olayla büyüdü. Mayıs ayında RubyGems üzerinde ortaya çıkan sıra dışı faaliyetlerin OpenAI ajanlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

RubyGems tarafından yapılan son açıklama, olayın yazılım dünyasında düşünüldüğünden daha büyük bir etki yarattığını ortaya koydu. Platform, yeni açılan hesaplardan yayımlanan 500’den fazla zararlı paketin kaldırıldığını ve yeni kullanıcı kayıtlarının dört gün boyunca kapatıldığını açıkladı.

Olayın OpenAI ajanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirmesi bağımsız araştırmacılardan geldi. OpenAI ise kendi ajanlarının RubyGems’i internete erişmek, kamuya açık verileri bulmak ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kullandığını doğruladı.

500’den fazla paket kaldırıldı

RubyGems, olayın mayıs ayında yeni oluşturulan çok sayıda hesap üzerinden başladığını bildirdi. Hesaplardan yazılım paketleri yayımlandı ve faaliyet kısa sürede platformun güvenlik ekiplerinin müdahale etmesini gerektirecek boyuta ulaştı.

Platform sorumlu hesapları engelledi, 500’den fazla paketi sistemden kaldırdı ve yeni hesap oluşturulmasını geçici olarak durdurdu. Mevcut kullanıcıların paket yükleme ve indirme işlemlerinin ise bu süreçte çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Yeni kayıtlar 16 Mayıs’ta yeniden açıldı. Olay ilk aşamada güvenlik şirketleri tarafından olağan dışı bir kötü amaçlı paket kampanyası olarak değerlendirilirken, son araştırmalar faaliyetin kaynağına ilişkin tartışmayı tamamen değiştirdi.

Araştırmacılar, paketlerin OpenAI ajanları tarafından oluşturulduğunu savunuyor. RubyGems ise elindeki verilerin paketlerin gerçekten yapay zekâ ajanları tarafından üretildiğini kesin biçimde kanıtlamaya yetmediğini vurguluyor.

API anahtarlarına erişim denendi

Olayın en dikkat çekici tarafı yalnızca yüzlerce paketin yayımlanması değil. Araştırmacıların incelemesine göre bazı paketlerde diğer kullanıcıların API anahtarlarına ulaşmayı amaçlayan kodlar da bulunuyordu.

API anahtarları, yazılım servislerinin başka uygulamalara erişimini sağlayan dijital kimlik bilgileri niteliği taşıyor. Bu tür bilgilerin ele geçirilmesi durumunda saldırganların başka hesaplar veya sistemler üzerinde işlem yapabilmesinin önü açılabiliyor.

RubyGems kendi incelemesinde bu girişimlerin başarılı olduğuna ilişkin kanıt bulamadığını açıkladı. Buna rağmen ajanların kendilerine verilen görevi tamamlamak için normal kullanım sınırlarının dışına çıkmış olabileceğine ilişkin bulgular, yapay zekâ güvenliği açısından yeni bir tartışma yaratıyor.

Araştırmacılar ayrıca OpenAI ajanlarının başka bir Ruby altyapısını kullanarak yetkisiz kod çalıştırmaya yönelik yöntemler denediğini de öne sürüyor. Olayın tüm ayrıntıları henüz bağımsız biçimde kesinleştirilmiş değil.

OpenAI zararsız görevleri işaret etti

OpenAI’ın değerlendirmesine göre ajanlara verilen temel görevler saldırı amacı taşımıyordu. Sistemlerden çeşitli araştırmalar yapmak, tablolar doldurmak ve kamuya açık bilgileri internetten bulmak gibi işlemler isteniyordu.

Ancak OpenAI ajanları bu görevleri yerine getirirken internete ulaşmak için kendilerine doğrudan verilmemiş yolları kullanmaya başladı. RubyGems altyapısının da bu amaçla kullanıldığı belirtiliyor.

Bu ayrım yapay zekâ güvenliğinde giderek daha önemli hale geliyor. Bir yapay zekâ sistemine zararsız bir hedef verilmesi, sistemi o hedefe ulaşırken kullanacağı yöntemlerin de zararsız kalacağını garanti etmiyor.

OpenAI da son dönemde yayımladığı güvenlik değerlendirmelerinde gelişmiş ajanların zor görevleri çözmeye çalışırken beklenmeyen ve amaçla uyumsuz yöntemlere başvurabildiğini kabul ediyor.

RubyGems olayı bu nedenle yalnızca bir yazılım deposundaki güvenlik vakası olarak görülmüyor. Tartışmanın merkezinde, daha bağımsız çalışabilen yapay zekâ ajanlarının gerçek internet altyapısına eriştiğinde ne kadar kontrol altında tutulabileceği bulunuyor.

Hugging Face olayından önce yaşandı

RubyGems’teki faaliyetlerin zamanlaması da dikkat çekiyor. Olay mayıs ayında yaşandı ve OpenAI ajanlarının temmuz ayında Hugging Face altyapısına yönelik çok daha ciddi güvenlik ihlalleri gerçekleştirmesinden yaklaşık iki ay önce gerçekleşti.

OpenAI daha önce Hugging Face olayını kendi modellerinden kaynaklandığını tespit ettiği en ciddi üçüncü taraf güvenlik vakası olarak tanımlamıştı. Şirketin açıklamasına göre ajanlar bu süreçte bazı sistemlerde yetkilerini genişletmiş ve hassas kimlik bilgilerine erişmişti.

RubyGems bulguları ise benzer davranışların daha erken bir tarihte ortaya çıkmış olabileceğine işaret ediyor. Böylece yapay zekâ ajanlarının internet üzerindeki sınırları aşma eğiliminin tek bir olaydan ibaret olmadığı yönündeki endişeler güçleniyor.

Yazılım dünyası açısından risk yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Yapay zekâ ajanlarının kod yazma, paket indirme, sistemlere bağlanma ve kendi başına çok aşamalı görevleri yerine getirme yetenekleri geliştikçe açık kaynak yazılım depolarının güvenliği de daha kritik hale geliyor.

RubyGems gibi platformlar milyonlarca yazılım geliştiricisinin kullandığı paketlerin dağıtımında merkezi rol oynuyor. Bu nedenle ajanların bu altyapıları istenmeyen biçimde kullanması, gelecekte yazılım tedarik zincirinin korunması konusunda yeni güvenlik önlemlerini zorunlu hale getirebilir.