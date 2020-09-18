OPET'in ‘Çalışan Mutluluğu’ çalışmalarına 5 uluslararası ödül

18 Eylül 2020

Çalışan bağlılığı ile deneyimine verdiği önem ve bu alandaki uygulamalarıyla OPET, Stevie Awards'un 8 ödül programından biri olan Stevie Awards for Great Employers’ta üç kategoride birinciliğe hak kazandı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim odaklı Stevies for Great Employers’ta (SAGE) “Çalışan Bağlılığı Programı” ile “Çalışan Bağlılığında Başarı”, “Çalışan İlişkilerinde Başarı” ve “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” kategorilerinde ‘Altın Ödül’e layık görülen OPET, “Çalışan İlişkilerinde Başarı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Öte yandan OPET’in “Çalışan Bağlılığı” programı dünyanın önde gelen iş ödülleri programı Stevie International Business Awards’ta (IBA) da “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi olan OPET, CEO World Awards’da ise pandemi döneminde gerçekleştirdiği hızlı ve etkili kararları ve çalışan sağlığını merkeze alan insan kaynakları çalışmaları ile “Team of the Year” kategorisinde Bronz Ödül aldı.

23 ülkeden 700'ün üzerinde başvuru yapıldı

Bu yıl 5’incisi gerçekleşen Stevies for Great Employers (SAGE) ödül programında 23 ülkeden 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Dünya çapında farklı uzmanlıklardan 90'ın üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı programda Türkiye bu yıl, önceki yıllarda olduğu gibi ABD'nin ardından en fazla ödül kazanan ülke oldu.

Stevie International Business Awards ise 2002 yılından beri, 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri. Her yıl farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada dünya çapında ünlü ve başarılı profesyoneller projeleri değerlendiriyor.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen CEO World Awards da yılın öne çıkan girişimlerinin arkasındaki liderlerin ve yönetim ekiplerinin başarılarının onurlandırıldığı bir ödül programı.

"Fark yaratan uygulamaların arkasında güçlü prfesyoneller var"

Konuyla ilgili açıklama yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET'in geçtiğimiz ay Kincentric Best Employers programı kapsamında 'En İyi İşyeri Ödülü'ne layık görüldüğünü ve farklı sektörlerden 32 şirketin yer aldığı listeye dahil olan tek akaryakıt dağıtım şirketi olduğunu anımsattı. OPET’in akaryakıt dağıtım sektöründe fark yaratan uygulamalarının iyi ekipler ve güçlü profesyonellerin katkısıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Ağca, “Müşteri memnuniyetine olduğu kadar çalışanlarımızın mutluluğuna da büyük önem veriyoruz ve çalışanlarımızın mutluluğu için uygulamalar geliştiriyoruz. OPET olarak insan kaynakları politikalarımızda güçlü iletişim ve mutlu bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı kurumsal olanaklar ve faydalarla gelişime, başarıya doğru yönlendiriyor, motive ediyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz. Sürekli öğrenme ilkemizle, ekibimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra davranışsal potansiyellerini artırma odaklı gelişim olanakları ile iş verimliliklerini sürekli yükseltmeyi ve kariyer olanakları sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir görmesi de doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi.” şeklinde konuştu.