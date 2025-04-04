Orakçıoğlu: Çin bariyerlerini Türk şirketleri fırsata çevirebilir

Hayati ARIGAN

Çin’in dünya ticaretin­de kendisine koyu­lan bariyerleri aşmak ve engelleri aşmak için bü­yük bir çaba gösterdiğini be­lirten İstanbul Sanayi Oda­sı Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Avru­pa Birliği’nin Çin’e koyduğu bu bariyerleri aşabilmesi ko­nusunda Çinli firmaların iş birliği arayışlarını, Türk fir­malarının fırsata çevirebi­leceğini söyledi.

Orakçıoğlu, agresif piyasayı domine et­me konusunda Çinli pazar­yeri Temu’nun da Çin hükü­meti destekli bir ‘para yakma operasyonu’ olduğunu da ile­ri sürdü.

“Çinli firmalar aksiyon almış durumda”

Günümüzde özellikle güm­rüklerde uygulanan tarife dı­şı engeller, bariyerlerle ülke­lerin karşı karşıya kaldığını ifade eden Orakçıoğlu, şun­ları dedi; “Bununla ilgili en çok şu anda Çin’in dünya ti­caretinde bu bariyerleri aş­mak ve engelleri aşmak için büyük bir çaba gösterdiği bir dönemdeyiz. Şu anda Avru­pa Birliği’nin Çin’e koyduğu bu bariyerleri aşabilmesi ko­nusunda aslında başka bir ta­kım fırsatlar da var. Çinli fir­malar da kendilerine uygun sektörlerde, uygun firmalar­la iş birliği yapma konusunda şu anda bir aksiyon almış du­rumdalar. Bunun zaman za­man çok önemli haberlerini alıyoruz.”

“Krizlere de son derece dayanıklıyız”

İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konu­şan Dış Giyim Sanayi Meclis Üyesi Orakçıoğlu, iş dünyası olarak bu coğrafyayı en iyi bi­len ülkenin Türkiye olduğu­nu belirterek, “Kriz yönetme konusunda deneyim olarak üzerimize yok” dedi. Türki­ye’de alanında uzman, tecrü­beli firmaları ve temsilcileri olduğunu aktaran Orakçıoğ­lu, “Krizlere de son derece da­yanıklıyız.

Kriz yönetme ko­nusunda bizim ülkemiz kadar iş dünyasında deneyim kaza­nan başka ülkelerin iş insan­ları yok diye düşünüyorum. Bunları bir avantaj olarak or­taya koyarsak özellikle iş yap­ma biçiminde şu anda üre­timde rekabet edemiyorsak, ticarette aktif olabilmemiz için tüm bölgeyi bir üretim alanı olarak görmemiz. Buna göre bir takım regülasyonları değiştirmemiz ve hareket et­memiz lazım” diye konuştu.

Dünya markalarının ol­duğu İtalya ve Fransa gibi ülkelerde markaların üre­timden bir kısmının çıktığı­nı belirten Orakçıoğlu, “Üst segmentte kaldıklarını ama onun dışında markalarının tamamen hayatiyetini alım konusunda tüm dünyadan yaptıklarını görüyoruz. Ya­ni tüm sektörlerde de aslın­da baktığımız zaman biz bu­nu yapabiliriz” dedi.

“Temu, Çin hükümeti destekli para yakma operasyonu”

Süleyman Orakçıoğlu, agresif piyasayı domine etme konusunda Çinli pazaryeri Temu’nun da Çin hükümeti destekli bir ‘para yakma operasyonu’ olduğunu ileri sürdü. Orakçıoğlu, “Sosyal medyadan Temu mesajlarını alıyoruz. Ama inanın o fiyatlarla ürün satabilmek mümkün değil. Çünkü bir örnek vereceğim.

Bir tane kabin bagajı satış fiyatı 89 lira. Online’da siz o ürünü 150-200 liraya adresine gönderemezsiniz. Bizler bu konuda gelişmelere duyarsız kalmadan kendi potansiyelimizi nasıl kullanmalıyız? Yurt içinde online ticaretin payı toplam ticaretin içinde yüzde 23, ancak kısa bir zamanda da yüzde 30’a çıkacak. E-ihracata, mikroihracata biz markalarımızın aktif olduğu, marka üretimimizin olduğu ülkelerde inanılmaz bir başarı ortaya koyuyoruz” dedi.