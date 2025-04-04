Orakçıoğlu: Çin bariyerlerini Türk şirketleri fırsata çevirebilir
ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; Çinli firmaların iş birliği arayışlarını, Türk firmalarının fırsata çevirebileceğini söyledi. Orakçıoğlu, Çinli pazaryeri Temu’nun Çin hükümeti destekli bir ‘para yakma operasyonu’ olduğunu da ileri sürdü.
Hayati ARIGAN
Çin’in dünya ticaretinde kendisine koyulan bariyerleri aşmak ve engelleri aşmak için büyük bir çaba gösterdiğini belirten İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Avrupa Birliği’nin Çin’e koyduğu bu bariyerleri aşabilmesi konusunda Çinli firmaların iş birliği arayışlarını, Türk firmalarının fırsata çevirebileceğini söyledi.
Orakçıoğlu, agresif piyasayı domine etme konusunda Çinli pazaryeri Temu’nun da Çin hükümeti destekli bir ‘para yakma operasyonu’ olduğunu da ileri sürdü.
“Çinli firmalar aksiyon almış durumda”
Günümüzde özellikle gümrüklerde uygulanan tarife dışı engeller, bariyerlerle ülkelerin karşı karşıya kaldığını ifade eden Orakçıoğlu, şunları dedi; “Bununla ilgili en çok şu anda Çin’in dünya ticaretinde bu bariyerleri aşmak ve engelleri aşmak için büyük bir çaba gösterdiği bir dönemdeyiz. Şu anda Avrupa Birliği’nin Çin’e koyduğu bu bariyerleri aşabilmesi konusunda aslında başka bir takım fırsatlar da var. Çinli firmalar da kendilerine uygun sektörlerde, uygun firmalarla iş birliği yapma konusunda şu anda bir aksiyon almış durumdalar. Bunun zaman zaman çok önemli haberlerini alıyoruz.”
“Krizlere de son derece dayanıklıyız”
İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Dış Giyim Sanayi Meclis Üyesi Orakçıoğlu, iş dünyası olarak bu coğrafyayı en iyi bilen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Kriz yönetme konusunda deneyim olarak üzerimize yok” dedi. Türkiye’de alanında uzman, tecrübeli firmaları ve temsilcileri olduğunu aktaran Orakçıoğlu, “Krizlere de son derece dayanıklıyız.
Kriz yönetme konusunda bizim ülkemiz kadar iş dünyasında deneyim kazanan başka ülkelerin iş insanları yok diye düşünüyorum. Bunları bir avantaj olarak ortaya koyarsak özellikle iş yapma biçiminde şu anda üretimde rekabet edemiyorsak, ticarette aktif olabilmemiz için tüm bölgeyi bir üretim alanı olarak görmemiz. Buna göre bir takım regülasyonları değiştirmemiz ve hareket etmemiz lazım” diye konuştu.
Dünya markalarının olduğu İtalya ve Fransa gibi ülkelerde markaların üretimden bir kısmının çıktığını belirten Orakçıoğlu, “Üst segmentte kaldıklarını ama onun dışında markalarının tamamen hayatiyetini alım konusunda tüm dünyadan yaptıklarını görüyoruz. Yani tüm sektörlerde de aslında baktığımız zaman biz bunu yapabiliriz” dedi.
“Temu, Çin hükümeti destekli para yakma operasyonu”
Süleyman Orakçıoğlu, agresif piyasayı domine etme konusunda Çinli pazaryeri Temu’nun da Çin hükümeti destekli bir ‘para yakma operasyonu’ olduğunu ileri sürdü. Orakçıoğlu, “Sosyal medyadan Temu mesajlarını alıyoruz. Ama inanın o fiyatlarla ürün satabilmek mümkün değil. Çünkü bir örnek vereceğim.
Bir tane kabin bagajı satış fiyatı 89 lira. Online’da siz o ürünü 150-200 liraya adresine gönderemezsiniz. Bizler bu konuda gelişmelere duyarsız kalmadan kendi potansiyelimizi nasıl kullanmalıyız? Yurt içinde online ticaretin payı toplam ticaretin içinde yüzde 23, ancak kısa bir zamanda da yüzde 30’a çıkacak. E-ihracata, mikroihracata biz markalarımızın aktif olduğu, marka üretimimizin olduğu ülkelerde inanılmaz bir başarı ortaya koyuyoruz” dedi.