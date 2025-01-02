OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: OSB'lerde istihdam 2 milyonu geçti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 2024'te Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 75 bin yeni istihdam sağlandığını, toplam istihdamın 2 milyon 700 bine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'deki OSB sayısının 408'e ulaştığına değinen Kütükcü, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak, Trabzon ve Uşak'ta 11 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu dile getirdi.

"Sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor"

Kütükcü, OSB'lerin 366'sının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, 42'sinin de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Toplam 408 OSB'mizin şu anda 288'i işletme aşamasında. 120'sinde ise kamulaştırma, planlama ve altyapı süreçleri devam ediyor. Son bir yılda 1000'e yakın yeni parsel üretime kazandırıldı. 68 bin fabrikamızın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor."

"75 bin yeni istihdam sağlandı"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğinin altını çizerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Organize sanayi bölgelerimiz 81 ilimizde yatırım, istihdam ve ihracatın öncüsü haline geldi. 2024 yılında ekonomideki tüm zorluklara rağmen OSB'lerimizde 75 bin yeni istihdam sağlandı.

Böylece toplam istihdam sayımız 2 milyon 700 bin kişiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ayrıca ülkemizdeki 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun 648'i organize sanayi bölgelerimizde üretim yapmaya devam ediyor."

"14 OSB, Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı"

Bu yıl 14 OSB'nin Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandığını söyleyen Kütükcü, açıklamasına şöyle devam etti:

"TSE tarafından belirlenen 40 farklı kriteri eksiksiz yerine getiren 14 OSB, 'Yeşil OSB Belgesi' almaya hak kazandı. Bunlar, Konya OSB, ASO 2. ve 3. OSB, Gaziantep OSB, Nilüfer OSB, Başkent OSB, Bursa OSB, Makine İhtisas OSB, Düzce 2. OSB, Mersin Tarsus OSB, Demirtaş OSB, Gebze Güzeller OSB, Antalya OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Gebze Plastikçiler OSB."