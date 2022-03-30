OSD Başkanlığı'na Cengiz Eroldu seçildi

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) seçimli 47'nci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 2022 olağan genel kurul toplantısında Haydar Yenigün, OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cengiz Eroldu'ya devretti. OSD'nin yeni döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu.

Genel kurulda konuşan Haydar Yenigün, "Derneğimiz, 48 yıldır otomotiv sanayisinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Göreve geldiğim tarihten bu yana son derece kıymetli çalışmalara imza attık. Sektörümüzün diğer değerli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket ederek birçok konuda, devletimizin de ciddi destekleriyle önemli sonuçlar aldık." ifadelerini kullandı.

2019 sonunun tüm dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olduğunu aktaran Yenigün, "Hayatımıza giren COVID-19, sosyal hayattan iş yaşamına, eğitimden sağlık konusuna kadar pek çok alanı etkisi altına aldı. Otomotiv sektöründe de ezberler bozuldu. Devamında yaşanan tedarik sorunları, maliyet artışları, küresel ekonomik gelişmeler, iklim politikaları gibi tüm konuları yakından takip ettik. OSD olarak tüm bu kritik konularda alınması gereken önlemleri, izlenmesi gereken politikaları her zaman, her platformda dile getirdik. Dünya genelinde yaşanılan tüm sorunlara karşın sanayimizin geldiği noktayı son derece kıymetli buluyorum. Türkiye otomotiv sektörünü başarılarla dolu bir yolculuk bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorluklara rağmen sanayimizin gelişimini sürdüreceğiz"

Cengiz Eroldu ise otomotiv sektörünün, küresel platformda kendini kanıtlamış nitelikli oyunculardan oluştuğunu aktararak, "16 yıldır ülkemizin ihracat lideri, ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak ciddi katkılarda bulunuyor. OSD, sektörün rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek için öncülük görevini yaklaşık yarım asırdır başarı ile sürdürüyor. Bu değerli derneğe başkanlık yapmak hem bir ayrıcalık hem de önemli bir sorumluluk. Kıymetli üyelerimizin bana verdiği görevin ağırlığının farkındayım ve bana olan güvenleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni teknolojiler, yeni enerji ve jeopolitik dengeler, pandemi sonrası bozulan tedarik zinciri, yetenekli insan dar boğazı ve iklim değişikliği çağında, sanayinin önündeki meydan okumaların arttığını ve çeşitlendiğini bildiren Eroldu, "AB ile bütünleşik olarak gelişmiş olan Türk otomotiv sanayisi de önemli meydan okumalarla karşı karşıya. Değişen teknoloji nedeniyle yerlilik oranlarında azalma riski yaşıyoruz. Enerji fiyatları artarken, yeni ürünler, orta ve düşük gelirli insanlar için aşırı pahalı hale geliyor. Korumacı ekonomik politikalar kuvvetleniyor. Bu zorluklara rağmen sanayimizin gelişimini, büyümesini sürdürmek istiyoruz." Şeklinde konuştu.

Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Öte yandan, genel kurulda, OSD Başarı Ödülleri'nin sahipleri de açıklandı. 2021 yılı performansları sonucunda sahipleri belirlenen OSD Başarı Ödülleri'nde, OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren 3 üye ve yıllık bazda ihracatını tutar bazında yüzdesel olarak en fazla artıran bir üye İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

OSD Başarı Ödülleri’ni alan firmalar ve kategorileri şöyle:

İHRACAT BAŞARI ÖDÜLÜ

DEĞER OLARAK EN FAZLA İHRACAT YAPAN

1. Ford Otomotiv Sanayii AŞ (5,9 milyar dolar ihracat),

2. Toyota Otomotiv San. Türkiye AŞ (3,9 milyar dolar ihracat),

3. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ (2,8 milyar dolar İhracat).

İHRACATINI DEĞER BAZINDA EN FAZLA ARTIRAN

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (yüzde 148 artış).

TEKNOLOJİ BAŞARI ÖDÜLÜ

1. Ford Otomotiv San. AŞ (147 patent tescili),

2. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (56 patent tescili),

3. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ (47 patent tescili).

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ

Mercedes-Benz Türk-“EML’miz Geleceğin Yıldızı” Projesi.

TEDARİK SANAYİ ÖDÜLÜ

Olgun Çelik San. ve Tic. AŞ,

Coşkunöz Metal Form San. ve Tic. AŞ

Turna Ahşap İnş. San. Tic. Ltd.

TEKNOLOJİ VE İYİLEŞME ÖDÜLÜ:

Adastec Teknoloji AŞ “L4 Otonom Otobüs Yazılım Geliştirme” çalışmaları ile.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI ÖDÜLÜ

CMS Jant ve Makina San. AŞ “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve “Nitelikli Eğitim” kapsamındaki projeleri

Seçil Kauçuk San. ve Tic. AŞ “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kapsamındaki projesi ile