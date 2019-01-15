Otomotiv endüstrisinde kadın istihdamı

15 Ocak 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA (DÜNYA) - Sheraton Otel’de düzenlenen toplantıda BUİKAD üyeleri ile iş dünyası dernekleri temsilcileri de hazır bulundu. Toplantının açılışında konuşan BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, cinsiyet eşitsizliği konusunda Türkiye’nin 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldığına işaret etti. Yalçın, Türkiye’de 20 milyona yakın kadının istihdama dahil olmadığına işaret ederek, “Aynı rapora göre bu şekilde devam edersek kadınların erkekler ile eşit hakka sahip olması için 108 yıl, eşit ücrete sahip olması için 202 yıl gerekli. Bu bizim değil, çocuklarımızın bile göremeyeceği bir süre. İnsan eksenli, çağdaş ve ekonomik açıdan aydınlık bir geleceğin kadınların katılımıyla olacağını unutmayalım. Bunun bir kadın problemi değil, toplum problemi olduğunu bilerek kadın-erkek ayırt etmeden iş insanları olarak bu görevi üstlenmeliyiz” dedi.

“Kadınları otomotiv sektörüne kazandırmak önemli”

Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik de Türkiye’de tüm sektörlerde kadın istihdamının yüzde 31, otomotiv endüstrisinde yüzde 25, imalat sanayinde ise yüzde 23 olduğuna dikkat çekti. Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 31’in üzerinde olduğuna işaret eden Çelik, “Bizim için maalesef verimli bir oran yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini yaygınlaştırarak her kademeden her pozisyondaki kişilere bu eğitimler verilmeli. Ayrıca kadınları genç yaşlarda meslek belirleme aşamasındayken otomotiv sektörüne kazandırmak çok önemli” diye konuştu. Çelik ayrıca Beyçelik Holding olarak bu alanda hayata geçirdikleri uygulamalardan da örnekler verdi.