Oya Eroğlu, BUİKAD’ın yeni başkanı oldu

20 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Divan heyetinde, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya’nın, BUİKAD Kurucu Başkanı Selma Çetinkaya Türker ve Ulviye Yahya’nın yer aldığı BUİKAD’ın 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sheraton Bursa’da gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’nda, BUİKAD’ın yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 6. Dönem BUİKAD Başkan Yardımcısı Av. Oya Eroğlu seçildi.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) 7. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Divan heyetinde BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, BUİKAD Kurucu Başkanı Selma Çetinkaya Türker ve Ulviye Yahya’nın yer aldığı Genel Kurul’da, derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Derneğin 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Av. Oya Eroğlu seçildi. Eroğlu’nun Yönetim Kurulu listesinde Şeyda Şençayır, Pervin Katana, Türkan Kaya, Zuhal Toker, Güler Türkyılmaz, Zuhal Aslı Saka, Yeşim Altınkaya ve Arzu Erdi yer aldı.

Başkan Oya Eroğlu; “BUİKAD her sene bünyesine yeni ve aktif üyeler almaktadır. Derneklerde Yönetim Kurulları derneğin organizasyonundan sorumludur. Bizler üzerimize düşen organizasyon görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız fakat bunu yaparken üyelerimizin desteği bizim için çok önemli” dedi. Eroğlu, BUİKAD projelerine bu dönemde yenilerini katarak kadının iş hayatında rolünün artırılmasına yönelik farkındalık oluşması için çalışacaklarını aktardı.