Özak GYO'ya "Yatırım Artış Lideri" ödülü

04 Eylül 2020

Özak GYO, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin bu yıl beşincisini düzenlediği "5. Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödülleri" kapsamında "Yatırım Ortaklığı" kategorisinde "2019 yılı Yatırım Artış Lideri" ödülünu aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen sahip olduğumuz güçlü özkaynak ile projelerimize ara vermeden devam ettik. Üst üste satış şampiyonu olan Büyükyalı projesinde yaşamın başlamasının ardından Göktürk projesi satış ofisinin kurulması da borsa yatırımcısının ilgisini çekti. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne olan sürede hisselerimizin değerinin yüzde yüzün üzerinde artmış olması ve bugün aldığımız bu ödül de bunun en iyi göstergesidir.” dedi.