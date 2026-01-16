Ozan Diren, TÜSİAD Başkanlığına seçildi: Ekonomiyi, adalet odaklı kalkınmayla ele alacağız

Recep ERÇİN

TÜSİAD Olağan Seçim­li Genel Kurulu’nda yeni yönetimini seçti. Yeni dönemde TÜSİAD Yö­netim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu.

DÜNYA Gaze­tesi olarak TÜSİAD'daki se­çim sürecini yakından takip ederek, Orhan Turan'ın Baş­kan Yardımcısı olan DİMES CEO'su Ozan Diren isminin öne çıktığını kamuoyuna du­yurmuştuk. Genel kurula gün­ler kala olağan yönetim kuru­lu listesine ulaşarak haber­leştirdik. Tek liste ile girilen seçimlerin ardından başkan seçilen Ozan Diren konuş­masında, bayrağı devraldığı Orhan Turan’a teşekkür eder­ken, “Çıtayı çok yükseltti” dedi.

20 yıldır TÜSİAD üye­si olduğunu ifade eden Ozan Diren, derneğin Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda or­tak aklın güçlü bir referans noktası olduğunu dile getir­di. Dünyanın dönemsel dalga­lanmaların ötesinde tarihi bir dönemeçten geçtiğini ve ön­görülemez gelişmeler yaşan­dığını kaydeden Diren, bu or­tamda Türkiye’nin rakiple­rinden rekabet gücü ve katma değeri daha yüksek ihracat­la ayrılması gerektiğini söy­ledi. Bunu sağlamanın yolu­nun ise sosyal ve ekonomik re­formlardan geçtiğini anlatan Diren, “Daha sağlam ve reka­betçi bir denklemi kurmalıyız.

Büyümenin ötesinde kalkın­mayı önceliklendirmeye ihti­yacımız var” dedi. Kalkınma ve adaletli gelir paylaşımının esas olduğuna işaret eden Di­ren, yeni dönemde ana odak­larının kalkınma, insan odak­lı ve kapsayıcı bir ekonomi olacağını şu sözlerle açıkladı: “Ekonomi konusunu para ve maliye politikalarının yapısal reformlarla desteklenmesi­nin yanı sıra herkes için fır­sat eşitliği, insan kaynağı yet­kinliklerinin gelişimi, gelir dağılımı, adalete odaklı sos­yal kalkınma ve kurumsal ge­lişme gündemiyle birlikte ele alacağız.”

Tokatlı bir aileden gelen ve Türkiye’nin köklü gıda firma­larından DİMES’in CEO’su olan Ozan Diren, konuşmasın­da eğitim hayatına işaret ede­rek, “Hepimize bu fırsatları sunan laik, demokratik sosyal, hukuk devleti Türkiye Cum­huriyeti’dir. Bu cumhuriye­ti kuran Mustafa Kemal Ata­türk’ü minnet ve saygıyla anı­yorum” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın ağır isimleri de genel kurulda yer aldı

Genel kurulda görevine de­vam eden TÜSİAD Yüksek İs­tişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve görevini devreden ön­ceki dönem başkan Orhan Tu­ran’ın açılış konuşmalarının ardından plaketler takdim edildi. Turan’a plaketi Rahmi Koç tarafından sunuldu.

Daha sonra kıdemli üyelere plaket­leri verildi. Aydın Doğan, töre­ne katılamazken bir video me­saj göndererek TÜSİAD’a te­şekkür etti. Ömer Koç, Bülent Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Tuncay Özilhan, Ümit Boyner, Cansen Başaran Symes, Ad­nan Polat, Ethem Sancak, Ley­la Alaton, Muharrem Yılmaz, Erol Bilecik gibi TÜSİAD’ın ağır isimleri genel kurula iş­tirak etti. Yeni katılan üyele­rin isimleri okunurken faali­yet raporu ve bütçe de oylandı.

Yönetim listesinde kurucu ailelerden bir kişi yer aldı

TÜSİAD’ın asil yönetimin­de yer alan isimler; Meltem Uslu Akol, Elif Çoban, Bü­lent Ozan Diren, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşlüoğ­lu, Aslı Güreşcier, Perihan İn­ci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter, Feyyaz Ünal oldu. Önceki dönem TÜSİAD Baş­kanı Orhan Turan yeni dö­nemde Yüksek İstişare Kon­seyi (YİK) Başkan Yardımcı­sı olarak görev aldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Baş­kanı Ömer Aras görevine de­vam ederken, Turan dışında Ömer M. Koç, Arzuhan Do­ğan Yalçındağ, N. Ümit Boy­ner de 2026-2027 döneminde YİK Başkan Yardımcılığı gö­revlerini aldı. Tayfun Bayazıt ve Agah Uğur ise YİK Sekte­ri olarak görevlendirildi. TÜ­SİAD Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise şöyle oldu: “Serter Akçalı, Ali Necati Başman, Emre Eczacıbaşı, Aydın Buğ­ra İlter, Şebnem Kalyoncuoğ­lu Ünlü, Levent Kömür, Feyza Narlı, Cevher Özyavuz, Merve Tolan, Aysu Yavuz, Zeynep Ye­nel Onursal, Ayşegül Yılmaz.”

Aras: 2026’nın gündemi verimlilik seferberliği olmalı

Genel Kurul konuşmasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, “Yol ve kader arkadaşım” dediği Orhan Turan’a teşekkür ederken, 4 yıl boyunca TÜSİAD’a olan katkılarının anlatmakla bitmeyecek kadar çok olduğunu söyledi. “Ekonomik büyüme olmadan kalkınma olmaz ama ekonomik büyüme tek başına kalkınma yaratmaz” ifadelerini kullanan Aras, 2026’nın gündeminin verimlilik seferberliği olması gerektiğini kaydetti. Aras, “Bugün yaptığınız mal ve hizmetten daha iyisini yapmalıyız. Şirketler sadece fiyat değil güvenilir teslimat ve kalite yarışındalar. Büyük ekonomiler üretimlerini yeniden konumlandırıyor” dedi. Aras bu noktada TÜSİAD olarak 5 somut ölçülebilir hedef belirlediklerini ifade ederek, bu hedefleri şöyle detaylandırdı:

1 İnsan kaynağını tam kullanmak: Türkiye’de istihdam oranı düşük, kadınların istihdamı ise bunun da belirgin biçimde altında. Çocuk ve yaşlı bakımı altyapısını ve okul öncesi eğitimi güçlendirerek kadınların istihdama daha fazla katılımlarını sağlamalıyız. Doğum sonrası işe dönüşü kolaylaştıran düzenlemeleri ve eşit ebeveynlik yaklaşımını destekleyen programları tasarlayıp uygulamalıyız.

2Beceri ile işi eşleştirmek ve okuldan işe geçişi sağlamak: İş başı eğitimini standart ve iş ortamını güvenli hale getirmeli, teknolojik dönüşümün getirdiği mesleklere uyumlu mesleki ve teknik eğitimi kurgulamalıyız.

3 Verimli firmayı büyütmek ve kaynak akışını verimli firmalara yönlendirmek: Yatırımın, yerelin rekabet avantajlarını kullanıp kullanmadığına bakmalı ve yatırımın verimlilik arttırdıkça desteklenmesi prensibini uygulamalıdır.

4 Rekabetin ve kuralların üretkenliği ödüllendirdiği, kayıt dışını yok ettiği bir ortam yaratmak: Çözüm, sadece sıkı denetim değil kayıtlı kalmayı rasyonel kılan bir sistem kurmaktır.

5Teknolojiyi ve iyi yönetimi yaygınlaştırmak: Şirketler içinde çözüme iki başlığın yayılımı ile ulaşabiliriz. Birincisi teknoloji yayılımı. İkincisi iyi yönetim yayılımı.

Orhan Turan: Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil

Görevi devretmeden önceki son konuşmasına “Bazı görevler vardır; bittiği gün anlam kazanmaya başlar” diyerek başlayan Orhan Turan, “Çünkü o görevler ne kadar sürdükleriyle değil; geride ne bıraktıklarıyla ölçülür. Bugün, iki dönem boyunca taşıdığım TÜSİAD Başkanlığı görevimin son gününde, siz değerli üyelerimizin karşısındayım.

Bu kürsüde bulunmak yalnızca bir görevin tamamlandığını ifade etmiyor; aynı zamanda, üstlenilmiş bir sorumluluğun, verilen bir emeğin ve paylaşılan bir yolculuğun anlamını yeniden düşünmeyi gerektiriyor. TÜSİAD Başkanlığı takvim yapraklarıyla ölçülen bir görev değildir. Taşınan ve devredilen bir sorumluluğun ifadesidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasına “Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum. Mütevazı bir ailenin imkanlarıyla büyüdüm. Ama, benim gibi milyonlarca çocuğun olduğu gibi benim de Cumhuriyetim vardı.

Cumhuriyet’in de fırsat eşitliği vizyonu vardı. ‘Çalışırsan, öğrenirsen, üretirsen yolunu açabilirsin’ diyen bir anlayış vardı. Hayatımı bu anlayışın sunduğu imkânlarla kurdum” sözleriyle devam eden Turan, Cumhuriyet’in sunduğu her fırsatın karşılığında bir sorumluluk doğurduğunu vurguladı. “Kurumlar kişilerle başlar ama fikirlerle yaşar” diyen Turan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve en kıymetli eseri olan Cumhuriyet’in bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiçbir kazanım kendiliğinden kalıcı değildir.

Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil” ifadelerini kullandı. Konuşmasını 124. doğum yıldönümünde andığımız Nazım Hikmet’in dizeleriyle bitiren Turan, şunları söyledi: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/ Ve bir orman gibi kardeşçesine...’ Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değildir. Bir sorumluluk tarifidir. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz.”