Ozan Diren, TÜSİAD Başkanlığına seçildi: Ekonomiyi, adalet odaklı kalkınmayla ele alacağız
TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, ilk mesajında ekonomiye ilişkin yaklaşımlarının kalkınma ve adil gelir dağılımı odaklı olacağı mesajını verdi. TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras da, “Ekonomik büyüme olmadan kalkınma olmaz ama ekonomik büyüme tek başına kalkınma yaratmaz” dedi.
TÜSİAD Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeni yönetimini seçti. Yeni dönemde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu.
DÜNYA Gazetesi olarak TÜSİAD'daki seçim sürecini yakından takip ederek, Orhan Turan'ın Başkan Yardımcısı olan DİMES CEO'su Ozan Diren isminin öne çıktığını kamuoyuna duyurmuştuk. Genel kurula günler kala olağan yönetim kurulu listesine ulaşarak haberleştirdik. Tek liste ile girilen seçimlerin ardından başkan seçilen Ozan Diren konuşmasında, bayrağı devraldığı Orhan Turan’a teşekkür ederken, “Çıtayı çok yükseltti” dedi.
20 yıldır TÜSİAD üyesi olduğunu ifade eden Ozan Diren, derneğin Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda ortak aklın güçlü bir referans noktası olduğunu dile getirdi. Dünyanın dönemsel dalgalanmaların ötesinde tarihi bir dönemeçten geçtiğini ve öngörülemez gelişmeler yaşandığını kaydeden Diren, bu ortamda Türkiye’nin rakiplerinden rekabet gücü ve katma değeri daha yüksek ihracatla ayrılması gerektiğini söyledi. Bunu sağlamanın yolunun ise sosyal ve ekonomik reformlardan geçtiğini anlatan Diren, “Daha sağlam ve rekabetçi bir denklemi kurmalıyız.
Büyümenin ötesinde kalkınmayı önceliklendirmeye ihtiyacımız var” dedi. Kalkınma ve adaletli gelir paylaşımının esas olduğuna işaret eden Diren, yeni dönemde ana odaklarının kalkınma, insan odaklı ve kapsayıcı bir ekonomi olacağını şu sözlerle açıkladı: “Ekonomi konusunu para ve maliye politikalarının yapısal reformlarla desteklenmesinin yanı sıra herkes için fırsat eşitliği, insan kaynağı yetkinliklerinin gelişimi, gelir dağılımı, adalete odaklı sosyal kalkınma ve kurumsal gelişme gündemiyle birlikte ele alacağız.”
Tokatlı bir aileden gelen ve Türkiye’nin köklü gıda firmalarından DİMES’in CEO’su olan Ozan Diren, konuşmasında eğitim hayatına işaret ederek, “Hepimize bu fırsatları sunan laik, demokratik sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
TÜSİAD'ın ağır isimleri de genel kurulda yer aldı
Genel kurulda görevine devam eden TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve görevini devreden önceki dönem başkan Orhan Turan’ın açılış konuşmalarının ardından plaketler takdim edildi. Turan’a plaketi Rahmi Koç tarafından sunuldu.
Daha sonra kıdemli üyelere plaketleri verildi. Aydın Doğan, törene katılamazken bir video mesaj göndererek TÜSİAD’a teşekkür etti. Ömer Koç, Bülent Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Tuncay Özilhan, Ümit Boyner, Cansen Başaran Symes, Adnan Polat, Ethem Sancak, Leyla Alaton, Muharrem Yılmaz, Erol Bilecik gibi TÜSİAD’ın ağır isimleri genel kurula iştirak etti. Yeni katılan üyelerin isimleri okunurken faaliyet raporu ve bütçe de oylandı.
Yönetim listesinde kurucu ailelerden bir kişi yer aldı
TÜSİAD’ın asil yönetiminde yer alan isimler; Meltem Uslu Akol, Elif Çoban, Bülent Ozan Diren, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşlüoğlu, Aslı Güreşcier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter, Feyyaz Ünal oldu. Önceki dönem TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yeni dönemde Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras görevine devam ederken, Turan dışında Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner de 2026-2027 döneminde YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini aldı. Tayfun Bayazıt ve Agah Uğur ise YİK Sekteri olarak görevlendirildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise şöyle oldu: “Serter Akçalı, Ali Necati Başman, Emre Eczacıbaşı, Aydın Buğra İlter, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Levent Kömür, Feyza Narlı, Cevher Özyavuz, Merve Tolan, Aysu Yavuz, Zeynep Yenel Onursal, Ayşegül Yılmaz.”
Aras: 2026’nın gündemi verimlilik seferberliği olmalı
Genel Kurul konuşmasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, “Yol ve kader arkadaşım” dediği Orhan Turan’a teşekkür ederken, 4 yıl boyunca TÜSİAD’a olan katkılarının anlatmakla bitmeyecek kadar çok olduğunu söyledi. “Ekonomik büyüme olmadan kalkınma olmaz ama ekonomik büyüme tek başına kalkınma yaratmaz” ifadelerini kullanan Aras, 2026’nın gündeminin verimlilik seferberliği olması gerektiğini kaydetti. Aras, “Bugün yaptığınız mal ve hizmetten daha iyisini yapmalıyız. Şirketler sadece fiyat değil güvenilir teslimat ve kalite yarışındalar. Büyük ekonomiler üretimlerini yeniden konumlandırıyor” dedi. Aras bu noktada TÜSİAD olarak 5 somut ölçülebilir hedef belirlediklerini ifade ederek, bu hedefleri şöyle detaylandırdı:
1 İnsan kaynağını tam kullanmak: Türkiye’de istihdam oranı düşük, kadınların istihdamı ise bunun da belirgin biçimde altında. Çocuk ve yaşlı bakımı altyapısını ve okul öncesi eğitimi güçlendirerek kadınların istihdama daha fazla katılımlarını sağlamalıyız. Doğum sonrası işe dönüşü kolaylaştıran düzenlemeleri ve eşit ebeveynlik yaklaşımını destekleyen programları tasarlayıp uygulamalıyız.
2Beceri ile işi eşleştirmek ve okuldan işe geçişi sağlamak: İş başı eğitimini standart ve iş ortamını güvenli hale getirmeli, teknolojik dönüşümün getirdiği mesleklere uyumlu mesleki ve teknik eğitimi kurgulamalıyız.
3 Verimli firmayı büyütmek ve kaynak akışını verimli firmalara yönlendirmek: Yatırımın, yerelin rekabet avantajlarını kullanıp kullanmadığına bakmalı ve yatırımın verimlilik arttırdıkça desteklenmesi prensibini uygulamalıdır.
4 Rekabetin ve kuralların üretkenliği ödüllendirdiği, kayıt dışını yok ettiği bir ortam yaratmak: Çözüm, sadece sıkı denetim değil kayıtlı kalmayı rasyonel kılan bir sistem kurmaktır.
5Teknolojiyi ve iyi yönetimi yaygınlaştırmak: Şirketler içinde çözüme iki başlığın yayılımı ile ulaşabiliriz. Birincisi teknoloji yayılımı. İkincisi iyi yönetim yayılımı.
Orhan Turan: Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil
Görevi devretmeden önceki son konuşmasına “Bazı görevler vardır; bittiği gün anlam kazanmaya başlar” diyerek başlayan Orhan Turan, “Çünkü o görevler ne kadar sürdükleriyle değil; geride ne bıraktıklarıyla ölçülür. Bugün, iki dönem boyunca taşıdığım TÜSİAD Başkanlığı görevimin son gününde, siz değerli üyelerimizin karşısındayım.
Bu kürsüde bulunmak yalnızca bir görevin tamamlandığını ifade etmiyor; aynı zamanda, üstlenilmiş bir sorumluluğun, verilen bir emeğin ve paylaşılan bir yolculuğun anlamını yeniden düşünmeyi gerektiriyor. TÜSİAD Başkanlığı takvim yapraklarıyla ölçülen bir görev değildir. Taşınan ve devredilen bir sorumluluğun ifadesidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasına “Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum. Mütevazı bir ailenin imkanlarıyla büyüdüm. Ama, benim gibi milyonlarca çocuğun olduğu gibi benim de Cumhuriyetim vardı.
Cumhuriyet’in de fırsat eşitliği vizyonu vardı. ‘Çalışırsan, öğrenirsen, üretirsen yolunu açabilirsin’ diyen bir anlayış vardı. Hayatımı bu anlayışın sunduğu imkânlarla kurdum” sözleriyle devam eden Turan, Cumhuriyet’in sunduğu her fırsatın karşılığında bir sorumluluk doğurduğunu vurguladı. “Kurumlar kişilerle başlar ama fikirlerle yaşar” diyen Turan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve en kıymetli eseri olan Cumhuriyet’in bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiçbir kazanım kendiliğinden kalıcı değildir.
Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil” ifadelerini kullandı. Konuşmasını 124. doğum yıldönümünde andığımız Nazım Hikmet’in dizeleriyle bitiren Turan, şunları söyledi: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/ Ve bir orman gibi kardeşçesine...’ Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değildir. Bir sorumluluk tarifidir. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz.”