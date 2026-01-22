Özbalcı: Anadolu'nun bereketini kuru meyve ile globale taşıyoruz
Anadolu’nun bereketini dünyaya taşıyan bir ürün grubu olarak sınıflandırılan ASO Gıda Sanayi Genel Müdürü Ali Sorguç Özbalcı; Türkiye’nin bu alandaki liderliğini koruması için döviz dönüşüm sistemi, finansman kolaylıkları ve sertifikasyon süreçlerine verilen devlet desteğinin kritik önem taşıdığını belirtti.”
Özlem SARSIN
İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve ASO Gıda Sanayi’nin kurucu Genel Müdürü Ali Sorgun Özbalcı, 2003’ten bu yana kuru kayısı, incir, üzüm, domates, dut, kapari, fındık ve bölgenin diğer ürünlerini işleyip paketlediklerini, İzmir İTOB OSB’de üç fabrikayla faaliyet gösterdikleri bilgisini verdi. Son iki yılda emek yoğun sektörlerde yaşanan daralmaya rağmen, hükümetin üretimi ve ihracatı destekleyen politikaları sayesinde, doğru fiyatlama ve kalite odaklı stratejilerle satış ve kârlılıklarını artırmayı başardıklarını belirtti.
“Sektörler uzun vadede istikrara kavuşacaktır”
Ali Sorgun Özbalcı, enflasyon ve faizlerin düşüş sürecine girmesiyle birlikte hane halkının yeniden dövize yönelmemesi için atılan adımların da ekonominin sağlıklı işleyişi açısından kritik olduğunu belirtti. İzmir Ticaret Odası Kurutulmuş Meyve Meslek Komitesi olarak sektörle sürekli iletişim hâlinde olduklarını söyleyen Ali Sorgun Özbalcı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener önderliğinde, kamu kurumlarıyla yapılan toplantılarda sorunların yakından takip edildiğini ve çözüm için ortak irade gösterildiğini ifade etti. Öte yandan, 2025’in üçüncü çeyreğinde tarım sektöründe yaşanan yüzde 12.7’lik daralmanın sadece doğal afetlerden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını belirten Özbalcı, hükümetin tarımsal üretimi teşvik eden destek paketlerinin bu süreci tersine çevirmede önemli rol oynayacağını söyledi.
Ali Sorgun Özbalcı, Türkiye’nin tarihi ihracat kalemlerinden olan kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, kuru domates gibi ürünlerde gerek yaşanan don felaketleri, gerekse kuraklık ve düşen üretim iştahı nedeniyle ürün kayıpları yaşandığını anımsattı.
Bunun üstüne düşük kur nedeniyle Türk ürünlerinin giderek daha pahalı hale geldiğini kaydeden Özbalcı, ek olarak finansman sıkıntıları nedeniyle ihracat mallarının sağlıklı fonlanamaması gerçeği birleşince, yurt dışına klasik ihracat ürünlerini satmakta en çok zorlandıkları bir yılı geride bıraktıklarını iletti. Söz konusu sıkıntıların 2026’da da sürmesini beklediklerini söyleyen Özbalcı, tüm üyeleri gerekli önlemleri almaları konusunda uyardıklarına atıfta bulundu.
Ali Sorgun Özbalcı; kuru üzüm, incir, kayısı, fındık ve kuru domates gibi geleneksel ihracat ürünlerinde yaşanan üretim kayıplarına ve düşük kurun rekabet gücünü azaltmasına rağmen, devletin ihracatçıyı destekleyen finansman ve dönüşüm programlarının sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Zorlukların 2026’da da sürebileceğini ancak alınan önlemlerle sektörün daha dirençli hâle geleceğini sözlerine ekleyen Ali Sorgun Özbalcı, “Kuru meyve, Anadolu’nun bereketini dünyaya taşıyan bir ürün grubudur” diye konuştu. Özbalcı, Türkiye’nin bu alandaki liderliğini koruması için Merkez Bankası’nın dövize dönüşüm desteği, SGK prim teşvikleri, finansman kolaylıkları ve sertifikasyon süreçlerine verilen devlet desteğinin kritik önem taşıdığını aktardı.
Kurutulmuş ve dondurulmuş meyve kategorisinde 2. oldu
Ali Sorgun Özbalcı son olarak, ASO Gıda Sanayi olarak kurutulmuş ve dondurulmuş meyve sebze işleme alanında EBSO’nun düzenlediği başarılı sanayi kuruluşları ödül töreninde bölge ikinciliğine layık görüldüklerini söyledi. Özbalcı; bu başarının çalışanlar, tedarikçiler ve kalitelerine güvenen müşterilerinin katkısıyla ortaya çıktığını iletti.