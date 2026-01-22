Özbalcı: Anadolu'nun bereketini kuru meyve ile globale taşıyoruz

Özlem SARSIN

İzmir Ticaret Odası Mec­lis Üyesi ve ASO Gıda Sana­yi’nin kurucu Genel Müdü­rü Ali Sorgun Özbalcı, 2003’ten bu yana kuru kayısı, incir, üzüm, domates, dut, kapari, fındık ve bölgenin diğer ürünlerini işle­yip paketlediklerini, İzmir İTOB OSB’de üç fabrikayla faaliyet gös­terdikleri bilgisini verdi. Son iki yılda emek yoğun sektörlerde yaşanan daralmaya rağmen, hü­kümetin üretimi ve ihracatı des­tekleyen politikaları sayesinde, doğru fiyatlama ve kalite odaklı stratejilerle satış ve kârlılıklarını artırmayı başardıklarını belirtti.

“Sektörler uzun vadede istikrara kavuşacaktır”

Ali Sorgun Özbalcı, enflasyon ve faizlerin düşüş sürecine gir­mesiyle birlikte hane halkının ye­niden dövize yönelmemesi için atılan adımların da ekonominin sağlıklı işleyişi açısından kritik olduğunu belirtti. İzmir Ticaret Odası Kurutulmuş Meyve Meslek Komitesi olarak sektörle sürekli iletişim hâlinde olduklarını söy­leyen Ali Sorgun Özbalcı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener önder­liğinde, kamu kurumlarıyla yapı­lan toplantılarda sorunların ya­kından takip edildiğini ve çözüm için ortak irade gösterildiğini ifa­de etti. Öte yandan, 2025’in üçün­cü çeyreğinde tarım sektöründe yaşanan yüzde 12.7’lik daralma­nın sadece doğal afetlerden değil, artan maliyetlerden kaynaklan­dığını belirten Özbalcı, hüküme­tin tarımsal üretimi teşvik eden destek paketlerinin bu süreci ter­sine çevirmede önemli rol oyna­yacağını söyledi.

Ali Sorgun Özbalcı, Türki­ye’nin tarihi ihracat kalemlerin­den olan kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, kuru doma­tes gibi ürünlerde gerek yaşanan don felaketleri, gerekse kuraklık ve düşen üretim iştahı nedeniyle ürün kayıpları yaşandığını anım­sattı.

Bunun üstüne düşük kur ne­deniyle Türk ürünlerinin giderek daha pahalı hale geldiğini kay­deden Özbalcı, ek olarak finans­man sıkıntıları nedeniyle ihracat mallarının sağlıklı fonlanama­ması gerçeği birleşince, yurt dı­şına klasik ihracat ürünlerini sat­makta en çok zorlandıkları bir yı­lı geride bıraktıklarını iletti. Söz konusu sıkıntıların 2026’da da sürmesini beklediklerini söyle­yen Özbalcı, tüm üyeleri gerek­li önlemleri almaları konusunda uyardıklarına atıfta bulundu.

Ali Sorgun Özbalcı; kuru üzüm, incir, kayısı, fındık ve kuru do­mates gibi geleneksel ihracat ürünlerinde yaşanan üretim ka­yıplarına ve düşük kurun reka­bet gücünü azaltmasına rağmen, devletin ihracatçıyı destekleyen finansman ve dönüşüm prog­ramlarının sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Zorlukların 2026’da da süre­bileceğini ancak alınan önlem­lerle sektörün daha dirençli hâle geleceğini sözlerine ekleyen Ali Sorgun Özbalcı, “Kuru meyve, Anadolu’nun bereketini dünya­ya taşıyan bir ürün grubudur” di­ye konuştu. Özbalcı, Türkiye’nin bu alandaki liderliğini koruması için Merkez Bankası’nın dövize dönüşüm desteği, SGK prim teş­vikleri, finansman kolaylıkları ve sertifikasyon süreçlerine verilen devlet desteğinin kritik önem ta­şıdığını aktardı.

Kurutulmuş ve dondurulmuş meyve kategorisinde 2. oldu

Ali Sorgun Özbalcı son olarak, ASO Gıda Sanayi olarak kurutul­muş ve dondurulmuş meyve seb­ze işleme alanında EBSO’nun düzenlediği başarılı sanayi ku­ruluşları ödül töreninde bölge ikinciliğine layık görüldüklerini söyledi. Özbalcı; bu başarının ça­lışanlar, tedarikçiler ve kaliteleri­ne güvenen müşterilerinin katkı­sıyla ortaya çıktığını iletti.