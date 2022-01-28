Özbek Saran için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran'ın babaları Özbek Saran, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
AA
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Özbek Saran için Ankara Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Saran'ın ailesi ve yakınlarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Hülya Koçyiğit, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
Saran'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.