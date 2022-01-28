  1. Dünya Gazetesi
  2. İş Dünyası
  3. Özbek Saran için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Takip Et

Özbek Saran için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran'ın babaları Özbek Saran, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Özbek Saran için Ankara Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Saran'ın ailesi ve yakınlarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Hülya Koçyiğit, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Saran'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybettiSadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybettiİş Dünyası

 