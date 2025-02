Özdemir: Mersin, bakliyatta kritik bir lojistik ve ticaret merkezi

Takip Et

Müjde DEMİR

Abdullah Özdemir, gelişmekte olan ülkelerde, temel ve ucuz protein kaynağı olan bakliyatların tüketiminin arttığına dikkat çekerek, “Bakliyatın en önemli özelliği, et ve et ürünlerine çok yakın protein seviyesine sahip olmasıdır.

Oysa fiyat olarak kıyaslandığında, bakliyat çok daha ekonomiktir. Bu özellikleriyle, gelir seviyesi düşük kesimler için idealdir. Böylece bakliyat, zengin olsun, fakir olsun, her sofranın gıdasıdır” ifadesini kullandı.

“Yeni tesisler kurmanın yolunu açacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yerel yönetimler olarak bakliyat sektörüne katkı sunmak için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "İmar planlarını revize ediyoruz. Kısa süre içinde, tesislerin bulunduğu bölgelerde yeni yol ağları oluşturarak ulaşımı daha da kolaylaştıracağız. Aynı zamanda, yeni tesislerin kurulabilmesi için gerekli altyapı desteğini de sağlayacağız. Yeni tesisler kurmanızın da yolunu açacağız" diye konuştu.

Çocuklar ve gençler için bakliyat tüketimi teşvik edilmeli”

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, bakliyatın faydalarını vurgulamak ve toplumda farkındalık yaratmak için bu özel günün önemli bir fırsat olduğunu söyledi. "Özellikle genç nesillerin bakliyat tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır" diyen Şen, çocuklar ve gençler için bakliyat tüketiminin teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şen, bakliyat sektörünün üretim ve tüketiminin artarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını, dünya pazarlarında daha güçlü bir yer edinmesini temenni ederek, "Bugünün, bu hedefler doğrultusunda yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Şerafettin Memiş, Dünya Bakliyat Günü’nde anıldı

Bakliyat sektörüne yarım asır emek veren ve yatırımlarıyla iz bırakan Memişoğlu Tarım Ürünleri ve Tat Bakliyat firmalarının kurucusu Şerafettin Memiş, Mersin Ticaret Borsası’nın düzenlediği 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü etkinliğinde anıldı. 3 Kasım 2024’te hayata gözlerini yuman duayen sanayici Şerafettin Memiş anısına hazırlanan şükran plaketi Veysel Memiş’e takdim edildi.

Veysel Memiş, “10 Şubat Dünya Bakliyat Günü gibi anlamlı bir günde sektörün duayenlerinden olan kurucumuz Şerafettin Memiş’in anılması bizleri onore etti. Şerafettin Memiş, Türk mahsulü yerli ürünlerin ticaretini yapmaktan her zaman büyük mutluluk duymuş biriydi. Her yeni hasat zamanı büyük heyecanla sezona başlardı. Yerli ürünün önemine her zaman inanmış, yerli üretimin artması yönünde çalışmalarda bulunmuş ve sektörü de bu yönde teşvik etmiştir.

Kaliteye de çok önem veren kurucumuz Şerafettin Memiş, sektöründeki en yeni teknolojileri takip edip, bu teknolojileri fabrikalarında kullanan ilk kişilerdendir. Vizyoner ve yatırımcı kişiliği sayesinde Tat Bakliyat, Türkiye’nin en büyük bakliyat firmaları arasında yer almıştır. Türk bakliyat ürünlerinin ve Türkiye bakliyat sektörünün yurt dışında tanıtılmasına destek olmuş, bu yönde birçok proje ve organizasyona da öncülük etmiştir. Bizler babam Şerafettin Memiş’in yolundan giderek, üstlendiği sorumluluğun bilinciyle hareket ederek bunun hakkını veren bir şirket olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.