Özdemir: Sanayici kendi enerjisini üretmek istiyor
Tolga Murat Özdemir, GES üretimi için sanayicinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Sanayicinin kendi enerjisini üretmek istediğini kaydeden Özdemir, çözüm önerisini bakanlığa ilettiklerini belirtti.
Özlem SARSIN
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız projelerin önünün açılması gerektiğini söyledi.
Özdemir, GENSED olarak fabrika ve organize sanayi bölgelerinin lisanssız yenilenebilir enerji projelerindeki bağlantı kapasite sorununa yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bir çözüm önerisi sunduklarını ifade etti.
Bağlantı kapasite sorununun Avrupa Yeşil Mutabakatı’na hazırlanan sanayicilerinin önünde bir engel oluşturduğunu söyleyen Tolga Murat Özdemir, sorunun çözümü için şebekeye enerji basmayan ve mahsuplaşma yapmayan sanayicilerin GES kurmalarının önünün açılması gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda tüketimi olan tesislerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine yeni bir bağlantı şekli eklenmesini talep ettiklerini söyleyen Özdemir, “TEİAŞ’ın yayınladığı trafo merkezli bağlantı kapasite bilgilerine göre, sanayicilerimizin ve işletmelerimizin tüketimlerini karşılamak amaçlı lisanssız üretim santrali kurmaları için yeterli kapasite bulunmamaktadır. Bu durumda, lisanssız üretim santrali kurulum isteklerinin çözümü için yeni bir bağlantı şekline acil ihtiyaç duyulmaktadır.
Sıfır Geri Besleme sistemlerinin ülkemizde de uygulanmasıyla üretilen enerjinin şebekeye hiç basılmadan yerinde tüketilmesi ve istendiği takdirde fazla enerjinin bataryalarda depolanabilmesi ile trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeden yenilenebilir enerji yatırımları yapılabilmesinin mümkün olduğunu dile getirdik. Trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız projelerin önünün açılmasının, sanayicilere, ihracat yapan firmalara ve güneş enerjisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara yarar sağlayacağına ve ülkemizin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.
“Fabrikalar ve OSB’ler kendi sistemlerini kendi kursun”
Güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen ancak trafo merkezlerinde yaşanan kapasite sıkıntısı nedeni ile lisanssız üretim santrali kuramayan sanayici ve işletmelerin önünün açılması için yeni bağlantı şekli olan 5.1.j (Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan ve mahsuplaşmaya tabi olmayan, kurulu gücü sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri) kapsamında mevzuatın güncellenmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, EPDK ve Enerji Bakanlığı’na sundukları öneriler hakkında şunları söyledi: “5.1.j bağlantı şeklinin sağlıklı işlemesi için, ilgili yönetmeliklerde yatırımcılardan şebekeye enerji basılmaması konusunda taahhütname alınması, şebeke kapasite değerlendirmesine tabi olmaması, mahsuplaşma yapmayan lisanssız üretim tesislerinde elektrik depolama tesislerinin kurulabilmesi, şebekeye enerji basılmaması konusunda ilgili ilave cihaz ve ekipmanların kurulması, şebekeye enerji basılması durumundaki cezai şartlar ve mahsuplaşmaya tabii olunmamasıyla ilgili düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır.”
Sektör paydaşları öneriye sıcak bakıyor
Öneriye gerek kamu gerekse sektörün sıcak baktığını da dile getiren Özdemir, aynı şekilde organize sanayi bölgelerinde de bağlantı kapasite sorunu yaşandığına dikkati çekerek OSB’lerde de bu yeni bağlantı şekline ihtiyaç duyulduğunu belirti.
Özdemir, yeni bağlantı şekli ile OSB’lerde yatırım yapmak isteyen ve enerjisini GES ile sağlamak isteyen sanayicilerin önünün açılması ile üretimdeki enerji maliyeti ve karbon ayak izinin azalmasına önemli katkı sağlanacağını belirterek, “OSB’lerimiz ve sanayicilerimiz öz tüketim amaçlı GES kurulumu için izin verilmesini, kendi ürettiği enerjiyi kullanmayı, fazla olan enerjiyi depolamayı istiyor.
Türkiye’de bağlantı kapasite sorunu yaşayan bütün OSB’lerde uygulanabilir olan bu sistem konusunda ilk temasımız İzmir Atatürk OSB ile oldu. Kendilerine kapasite sorununu 5.1.j yeni bağlantı şekli ile aşabileceklerini anlattık. Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak yeni bağlantı şeklinin biran önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtik” dedi.
Ayrıca trafo kapasite yetersizliği nedeniyle fabrikalarda izinsiz şekilde şebekeye enerji basmayan birçok üretim santrali kurulduğunu belirten Özdemir yeni bağlantı şekli ile bu tip santrallerin kayıt altına alınması ve kurallara uygun olarak yeniden düzenlenmesinin şebeke güvenliği ve insan hayatı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.