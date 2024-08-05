Özdemir: Sanayici kendi enerjisini üretmek istiyor

Özlem SARSIN

Güneş Enerjisi Sanayicile­ri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Ku­rulu Başkanı Tolga Murat Özde­mir, trafo bağlantı kapasitelerin­den etkilenmeyen lisanssız proje­lerin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Özdemir, GENSED ola­rak fabrika ve organize sanayi böl­gelerinin lisanssız yenilenebilir enerji projelerindeki bağlantı ka­pasite sorununa yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı’na bir çözüm öne­risi sunduklarını ifade etti.

Bağ­lantı kapasite sorununun Avrupa Yeşil Mutabakatı’na hazırlanan sanayicilerinin önünde bir en­gel oluşturduğunu söyleyen Tol­ga Murat Özdemir, sorunun çözü­mü için şebekeye enerji basma­yan ve mahsuplaşma yapmayan sanayicilerin GES kurmalarının önünün açılması gerektiğini be­lirtti.

Bu kapsamda tüketimi olan tesislerin ihtiyaçlarının karşıla­nabilmesi amacıyla Elektrik Pi­yasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine yeni bir bağlantı şekli eklenmesini talep ettikleri­ni söyleyen Özdemir, “TEİAŞ’ın yayınladığı trafo merkezli bağlan­tı kapasite bilgilerine göre, sana­yicilerimizin ve işletmelerimizin tüketimlerini karşılamak amaç­lı lisanssız üretim santrali kur­maları için yeterli kapasite bu­lunmamaktadır. Bu durumda, li­sanssız üretim santrali kurulum isteklerinin çözümü için yeni bir bağlantı şekline acil ihtiyaç du­yulmaktadır.

Sıfır Geri Besleme sistemlerinin ülkemizde de uy­gulanmasıyla üretilen enerjinin şebekeye hiç basılmadan yerinde tüketilmesi ve istendiği takdirde fazla enerjinin bataryalarda de­polanabilmesi ile trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeden yenilenebilir enerji yatırımları yapılabilmesinin mümkün oldu­ğunu dile getirdik. Trafo bağlan­tı kapasitelerinden etkilenme­yen lisanssız projelerin önünün açılmasının, sanayicilere, ihracat yapan firmalara ve güneş enerji­sinden faydalanmak isteyen va­tandaşlara yarar sağlayacağına ve ülkemizin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

“Fabrikalar ve OSB’ler kendi sistemlerini kendi kursun”

Güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen ancak trafo merkezlerin­de yaşanan kapasite sıkıntısı ne­deni ile lisanssız üretim santrali kuramayan sanayici ve işletme­lerin önünün açılması için yeni bağlantı şekli olan 5.1.j (Üretti­ği enerjinin tamamını iletim ve­ya dağıtım sistemine vermeden kullanan ve mahsuplaşmaya ta­bi olmayan, kurulu gücü sözleş­me gücü ile sınırlı olmak kaydıy­la üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında kurulan yenilenebi­lir enerji kaynaklarına dayalı üre­tim tesisleri) kapsamında mev­zuatın güncellenmesi gerektiği­ni kaydeden Özdemir, EPDK ve Enerji Bakanlığı’na sundukları öneriler hakkında şunları söyle­di: “5.1.j bağlantı şeklinin sağlık­lı işlemesi için, ilgili yönetmelik­lerde yatırımcılardan şebekeye enerji basılmaması konusunda taahhütname alınması, şebeke kapasite değerlendirmesine ta­bi olmaması, mahsuplaşma yap­mayan lisanssız üretim tesisle­rinde elektrik depolama tesis­lerinin kurulabilmesi, şebekeye enerji basılmaması konusunda ilgili ilave cihaz ve ekipmanların kurulması, şebekeye enerji basıl­ması durumundaki cezai şartlar ve mahsuplaşmaya tabii olunma­masıyla ilgili düzenlemelerin ya­pılması yararlı olacaktır.”

Sektör paydaşları öneriye sıcak bakıyor

Öneriye gerek kamu gerekse sektörün sıcak baktığını da dile getiren Özdemir, aynı şekilde organize sanayi bölgelerinde de bağlantı kapasite sorunu yaşandığına dikkati çekerek OSB’lerde de bu yeni bağlantı şekline ihtiyaç duyulduğunu belirti.

Özdemir, yeni bağlantı şekli ile OSB’lerde yatırım yapmak isteyen ve enerjisini GES ile sağlamak isteyen sanayicilerin önünün açılması ile üretimdeki enerji maliyeti ve karbon ayak izinin azalmasına önemli katkı sağlanacağını belirterek, “OSB’lerimiz ve sanayicilerimiz öz tüketim amaçlı GES kurulumu için izin verilmesini, kendi ürettiği enerjiyi kullanmayı, fazla olan enerjiyi depolamayı istiyor.

Türkiye’de bağlantı kapasite sorunu yaşayan bütün OSB’lerde uygulanabilir olan bu sistem konusunda ilk temasımız İzmir Atatürk OSB ile oldu. Kendilerine kapasite sorununu 5.1.j yeni bağlantı şekli ile aşabileceklerini anlattık. Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak yeni bağlantı şeklinin biran önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtik” dedi.

Ayrıca trafo kapasite yetersizliği nedeniyle fabrikalarda izinsiz şekilde şebekeye enerji basmayan birçok üretim santrali kurulduğunu belirten Özdemir yeni bağlantı şekli ile bu tip santrallerin kayıt altına alınması ve kurallara uygun olarak yeniden düzenlenmesinin şebeke güvenliği ve insan hayatı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.