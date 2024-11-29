Özgener: Ekonomiye nefes aldıracak olan, fiyatlar genel seviyesindeki artışların durmasıdır

Kasım ayı meclis toplantısında iş dünyasına seslenen Özgener, hanehalkı enflasyon beklentilerinin piyasa beklentilerine göre yüksek olduğunu söyleyerek, vatandaşın gündelik yaşamında hayati önem taşıyan gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri fiyatları ile barınma, elektrik, su ve ısınma giderlerindeki sürekli artışların enflasyon algısı ve beklentiler konusundaki olumsuz tabloyu haklı çıkardığını vurguladı.

Özgener, “Sadece biz iş dünyasının temsilcileri olan sanayicilere ve ticaret erbabına değil sokaktaki vatandaşa da adı konulmamış bir vergi olan enflasyonla mücadelenin başarılı sonuç vereceğine dair güvenin hissettirilmesi gerekiyor” dedi.

“Enflasyonun düşürülmesine net ve açık destek var”

Mevcut durumda sıkıntıda bile olsa, iş dünyasının enflasyon probleminden bir an önce kurtulmak ve son 3 yılda yaşadığı ön görülemeyen maliyet artışlarından kurtulmak istediğini dile getiren Özgener, fiyat algısının bozuk olduğu ortamda ne iç pazara ne de ihracata yönelik çalışan hiç kimseye bu durumun sürdürülebilir bir fayda sağlamadığını ifade ederek, “ Enflasyonun düşürülmesine bu kadar net ve açık destek varken, yaşanılan sıkıntıların heba edilmeyeceğine ve 2025 yılında enflasyonu yüzde 30’un altına düşürmek için gerekli bütün para, maliye ve ücret politikası tedbirlerinin zamanında alınacağına inancımızı koruyoruz. Enflasyonun düşürülebileceği konusunda tüm kesimleri ikna eden politikalar ve kararlar alınması durumunda, fiyatlama davranışlarının düzeleceğine ve ekonomik öngörülebilirliğin artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ekonomik şartları zorlayan koşulları aşmak için öngörülebilirliğe ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Özgener, “2025 yılının şirketlerimiz açısından yönlerini belirleyecek en önemli konunun da, enflasyonun gidişatı ve para politikasının sıkılığı olacak diyebiliriz. 2024 yılında açıklanacak olan son enflasyon verisi olan Kasım verisi, Aralık’taki Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı ve asgari ücret artış oranının kritik önemde olacağını analiz ediyor, ortaya çıkan sonuçların ihtiyaç duyulan öngörülebilirliği sağlamasını ümit ediyoruz” dedi.

“Üyelerimizin büyüme beklentileri düşük”

İzmir Ticaret Odası üyelerinin 2025 yılı için ise sektörel bazda büyüme beklentilerinin düşük olduğu ve mevcut ekonomik şartların değişmemesi durumunda daha geniş çaplı bir daralmanın yaşanabileceğini düşündüklerini ifade eden Özgener, “Üyelerimizin ortak görüşü, 2025’in ekonomik şartları zorlayan bir yıl olacağı. Yeni yılda ekonomik gelişmelerde belirleyici olabilecek yurt içi ve yurt dışında birbiri ile bağlantılı birçok konu var. Öncelikle bizi etkileyebilecek en önemli konu, bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerin gidişatı olacak” diye konuştu.