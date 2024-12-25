Özgener'den "asgari ücret" uyarısı: Ücret ve fiyatlandırmaya dikkat

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın başkanlığında aralık ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İZTO Başkanı Özgener, buradaki konuşmasında, 2024 yılının pandemi sonrasında enflasyonun düştüğü yıl olması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Özgener, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Doğrudan ve dolaylı etkileri var

Asgari ücretlilerin çalışanların yüzde 43'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti:

"Asgari ücret 2025 yılı artışının yüzde 30 olarak belirlenmesi, doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı etkileri açısından da önemlidir. Yüzde 30 ücret artışın, yüzde 45 civarında gerçekleşecek 2024 sene sonu enflasyonunun, gelecek yıl Merkez Bankası'nın beklediği yüzde 21 enflasyonun ortalaması alınarak hesaplandığını anlıyoruz.

Fiyatlandırma ve ücretlendirme kararlarının nasıl alınacağı...

Yani 2025 asgari ücret artış hızı, geçmiş enflasyona endeksli değil ama tamamen de beklenen enflasyona endeksli değil. Fiyatlandırma ve ücretlendirme kararlarının nasıl alınacağı kritik önem taşıyor. Özel sektördeki ücretlendirmelerin ve hizmet sektöründe fiyatlandırmaların, asgari ücret artışının üstüne çıkmaması gerekiyor."