Özgener'den teşvik paketi değerlendirmesi: Açıklanan program küresel yatırım rekabetinde Türkiye'yi güçlendirecek

İzmir iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yazılı açıklamasında, programın önemli konuları barındırdığını belirtti.

Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari ve mali düzenlemelere vurgu yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Özgener, "Programın küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemde ülkemizin yatırım çekim gücünü artırmaya yönelik son derece önemli ve zamanında adım olduğu kanaatindeyiz. Ülkemizin bölgesel istikrarı koruyan ve krizleri yönetebilen ülke olarak konumlanması, yatırımcı güveni açısından kritik avantaj sağlıyor. Bu çerçevede açıklanan programın, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgener, lojistik altyapısı, limanları ve serbest bölgeleriyle İzmir'in uluslararası ticarette önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, limanlar üzerinden yürütülen dış ticaret ve transit ticaret faaliyetlerine yönelik getirilecek vergi avantajlarının kent ekonomisine somut ve hızlı katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

"Yatırım ortamını güçlendirecek her türlü adımı destekliyoruz"

Yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ile yurt dışı gelirlere sağlanan vergi avantajlarının sermaye girişini artırarak ihracatçı ve yatırımcı firmaların finansman imkanlarını güçlendireceğine dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin startup ve girişim sermayesi ekosisteminde bölgesel bir merkez haline getirilmesi hedefi ise İzmir açısından ayrı bir önem taşıyor. Kentimizde gelişmekte olan teknoloji girişimleri, üniversitelerimiz ve teknoparklarımız, bu vizyonu destekleyecek güçlü bir altyapıya sahip. Bu alanda sağlanacak teşviklerin, İzmir'i yenilikçi girişimler için daha cazip bir merkez haline getireceğine inanıyoruz. İzmir iş dünyası olarak üretim, ihracat, inovasyon ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ülkemizin yatırım ortamını güçlendirecek her türlü adımı destekliyoruz. Açıklanan programın hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin küresel yatırım rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyoruz."

"Açıklanan politkaları üretim, ihracat ve yatırım ekseninde olumlu değerlendiriyoruz"

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da belirsizliklerin arttığı dönemde üretim, ihracat ve yatırımı önceleyen politikaları önemli bulduklarını belirtti.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, özellikle ihracatçı firmalara yönelik vergi düzenlemeleri ve yatırım ortamını iyileştirmeye dönük adımların, reel sektör açısından önemli bir destek unsuru olacağını değerlendiriyoruz. İhracat yapan firmalara sağlanan kurumlar vergisi indirimi, küresel rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde Türk şirketlerinin elini güçlendirebilecek bir yaklaşım sunuyor. Buna ek olarak küresel pazarlardaki zorlu rekabet koşulları göz önüne alındığında, reeskont kredi faizlerinin daha uygulanabilir seviyelere indirilmesi ve bu kredilerde ihracatçıya sağlanan destek payının yukarı yönlü güncellenmesi, sanayicimizin işletme sermayesi ihtiyacını rahatlatacak ve üretim motivasyonunu doğrudan artıracaktır."

Zorlu, açıklanan pakette ihracatçılara sunulan teşvikleri, Türkiye'nin çok uluslu şirketler için bölgesel merkez haline getirilmesine yönelik vizyonu son derece anlamlı bulduklarını anlattı.

Sanayiciler olarak küresel ölçekte yaşanan şoklara uyum sağlamaya çalıştıklarını anlatan Zorlu, "Bu dönemde açıklanan politikaları üretim, ihracat ve yatırım ekseninde olumlu değerlendiriyoruz. Bu sürecin daha güçlü bir zemine oturması açısından ise makroekonomik dengelerin güçlendirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.