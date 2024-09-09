Özgürlük inancı pekişti
Bundan tam 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasıyla taçlanmış, bağımsızlık meşalesi Anadolu’nun dört bir yanında yanmaya devam etmiştir.
ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk GÜLER
Bu büyük zafer, sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin özgürlüğe olan inancını pekiştirmiş ve Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmıştır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyoruz.
İzmir’in kahraman halkının göstermiş olduğu direniş ve fedakârlık, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, İzmirli hemşerilerimizin ve tüm Türkiye’nin 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.