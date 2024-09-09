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Özgürlük inancı pekişti

Bundan tam 102 yıl önce, Ga­zi Mustafa Kemal Atatürk ön­derliğinde başlayan kurtuluş müca­delesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasıyla taçlanmış, bağım­sızlık meşalesi Anadolu’nun dört bir yanında yanmaya devam etmiş­tir.

Dünya Gazetesi
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ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk GÜLER

Bu büyük zafer, sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin özgürlüğe olan inancını pekiştirmiş ve Cum­huriyetimizin temellerini sağlam­laştırmıştır. Bu anlamlı günde, baş­ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, va­tanımızın bağımsızlığı için canları­nı feda eden tüm şehitlerimizi rah­metle anıyor, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyoruz.

İzmir’in kahraman halkının göster­miş olduğu direniş ve fedakârlık, bizlere her zaman ilham kaynağı ol­maya devam edecektir. Bu vesiley­le, İzmirli hemşerilerimizin ve tüm Türkiye’nin 9 Eylül İzmir’in Kur­tuluş Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin aydınlık gele­ceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.