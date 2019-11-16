Pakistan Devlet Başkanı Alvi’den Hisarcıklıoğlu’na ödül

16 Kasım 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından ödül verildi.

Ödülü Türk iş dünyası adına aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası olarak, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İslam Tahkim Merkezi İstanbul’da

İstanbul’da kurulacak İslam Tahkim Merkezi’nin ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını belirten Hisarcıklıoğlu, ‘’Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İİT Tahkim Merkezi kurulması için talimat vermişti.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA)'nin bağlı kuruluşu olarak kurulması öngörülen İİT Tahkim Merkezi için tüm teknik çalışmalar TOBB tarafında yürütüşmüş ve tamamlanmıştır.

Tahkim Merkezi'nin kuruluşa ilişkin anlaşma Ticaret Bakanlığı ile ICCIA arasında 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imazalanacak’’ dedi.

Pakistan Karaçi’de düzenlenen Türkiye - Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu toplantısına da katılan Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Forum kapsamında Türk ve Pakistanlı firmalar arasında ikili iş görüşmeleride yapıldı.