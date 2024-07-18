Palandöken: Enflasyonla mücadelede vatandaşın inandırılması lazım

Yapaca­ğımız somut adımlarla bunu gös­termeye gayret edeceğiz” dedi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Oda­ları Birliği’nin (BESOB) ev sahip­liğinde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede­rasyonu (TESK) Yönetim Kuru­lu Toplantısı, Bursa’da yapıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Pa­landöken, “Türkiye’de haksız re­kabet var. Param var, banka, sa­nayi, perakende sektörü benim olacak diyen bir zihniyet var. Bu zihniyetle esnaf nasıl mücadele edecek.

Zücaciye, tuhafiye, terzi, bakkal, manav, kasap nasıl ayakta kalacak. Dikkat ederseniz son de­rece azalmış vaziyette ve yok ol­muş. Bazı semtlerde bulamıyorsu­nuz da. Çünkü haksız bir rekabe­tin ortada olduğunu görebilirsiniz. Bunların önü açılıyor, perakende sektörü ortadan yok oluyor. Re­kabet olmayınca Bursa’da, Hak­kari’de, İstanbul’da da fiyat aynı. Fiyatlarında bir değişiklik yapmı­yorlar. Çünkü sermayenin teke­rindeki bir iştir. Ucuz ve çağdaşlık­mış gibi görünen alışverişin diğer bir boyutu fiyatlara yansıyor” diye konuştu.

‘Çataltepe’yi Bursa’ya kazandıracağız’

Toplantıda Çataltepe Sanayi Sitesi hakkında da bilgi veren Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahret­tin Bilgit, “Faaliyetlere 2008 yılında başladı. 2024 yılına gelindiğinde henüz daha or­tada iş yok denecek kadar az bir çalışma yapıldı. Çataltepe ne kadar olumsuz gelişmeler olursa olsun, mutlak suretle olacak ve hedefine kavuşa­cak. Şu anda 40 bin metrekare alanın inşaatın altyapısı baş­ladı.

2 bin 500 hak sahibinin ortak olmayışının sebebi ise yönetim kuruluna güvensiz­liktir. Bunu aşacağız. O güveni sağlayıp Çataltepe sanayini Bursa’ya kazandıracağız. İşler kolay olmuyor. Bursa Büyük­şehir Başkanı Mustafa Bozbey ilk toplantıda ‘Çataltepe’yi Bursa’ya kazandıracağız’ de­di. Evet Bursa’ya kazandıraca­ğız” şeklinde konuştu.