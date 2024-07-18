Palandöken: Enflasyonla mücadelede vatandaşın inandırılması lazım
Türkiye’nin dört bir yanından gelen birlik ve federasyon başkanları, Bursa’da bir araya geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla mücadelede yapılacak tek şey, vatandaşın güvenini kazanmak. Ekonominin düzeleceğine vatandaşın inanmasını sağlamak gerekiyor.
Yapacağımız somut adımlarla bunu göstermeye gayret edeceğiz” dedi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (BESOB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa’da yapıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’de haksız rekabet var. Param var, banka, sanayi, perakende sektörü benim olacak diyen bir zihniyet var. Bu zihniyetle esnaf nasıl mücadele edecek.
Zücaciye, tuhafiye, terzi, bakkal, manav, kasap nasıl ayakta kalacak. Dikkat ederseniz son derece azalmış vaziyette ve yok olmuş. Bazı semtlerde bulamıyorsunuz da. Çünkü haksız bir rekabetin ortada olduğunu görebilirsiniz. Bunların önü açılıyor, perakende sektörü ortadan yok oluyor. Rekabet olmayınca Bursa’da, Hakkari’de, İstanbul’da da fiyat aynı. Fiyatlarında bir değişiklik yapmıyorlar. Çünkü sermayenin tekerindeki bir iştir. Ucuz ve çağdaşlıkmış gibi görünen alışverişin diğer bir boyutu fiyatlara yansıyor” diye konuştu.
‘Çataltepe’yi Bursa’ya kazandıracağız’
Toplantıda Çataltepe Sanayi Sitesi hakkında da bilgi veren Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, “Faaliyetlere 2008 yılında başladı. 2024 yılına gelindiğinde henüz daha ortada iş yok denecek kadar az bir çalışma yapıldı. Çataltepe ne kadar olumsuz gelişmeler olursa olsun, mutlak suretle olacak ve hedefine kavuşacak. Şu anda 40 bin metrekare alanın inşaatın altyapısı başladı.
2 bin 500 hak sahibinin ortak olmayışının sebebi ise yönetim kuruluna güvensizliktir. Bunu aşacağız. O güveni sağlayıp Çataltepe sanayini Bursa’ya kazandıracağız. İşler kolay olmuyor. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey ilk toplantıda ‘Çataltepe’yi Bursa’ya kazandıracağız’ dedi. Evet Bursa’ya kazandıracağız” şeklinde konuştu.