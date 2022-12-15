Pamuk AŞ'nin yeni başkanı Bülent Uçak oldu

İzmir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk genel kurulunda sermaye artırımı yapıldı, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yönetim kurulu başkanı seçilen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, görevi Barış Kocagöz'den devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülent Uçak, "GMO Free Turkish Cotton" markasının daha da güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin pamuk üreticisi ülkelerden biri olduğuna işaret eden Uçak, şunları kaydetti:

"Tekstil ve konfeksiyon sanayimiz büyük bir üretim potansiyeline sahip. Aynı zamanda tüketim açısından da önde gelen pazarlar arasındayız. Bu potansiyeli GDO'suz Türk Pamuğu markamız ile desteklediğimizde hem pamuk üretimimizin hem de sanayimizin rekabet gücüne orta ve uzun dönemde önemli katkı sağlamış olacağımıza inanıyorum. Yeter ki sektörün tüm paydaşları projeyi sahiplenerek destek olsun. Ayrıca, markamızın sadece tekstil ve konfeksiyon sektörü açısından değil, pamuk çekirdeğinden elde edilen yağ ve yem sanayi için de büyük önem taşıdığını belirtmek isterim. Standardımız bu ürünlerin belgelendirilmesini de kapsıyor."

Türkiye'de üretilen pamuğun ve pamuktan üretilen ürünlerin markalaşması ve sürdürülebilir pamuk üretiminin desteklenmesi amacıyla "GMO Free Turkish Cotton Projesi" başlatılmıştı. Proje kapsamında İzmir Ticaret Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği işbirliğiyle "GMO Free Turkish Cotton" ibaresi ile Türk Patent Enstitüsünden "Garanti Markası" tescili alınmıştı. Markanın yönetimi amacıyla GDO'suz Pamuk AŞ kurulmuştu.